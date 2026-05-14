Deutsche Charts: Saros verteidigt PS5-Spitze vor Pragmata

Bei den deutschen Gaming-Charts setzt sich Saros vor Pragmata bei der PlayStation 5.

Das Zepter der plattformübergreifenden deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, muss Saros zwar an Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden zurückgeben. Doch im PS5-Ranking bleibt der Roguelite-Shooter die Referenz – und verteidigt den ersten Platz vor einem weiteren Science-Fiction-Titel, nämlich Pragmata. Bronze holt Resident Evil Requiem, das wiederum die Xbox Series-Hitliste toppt.

Entgegen dem Sprichwort Alles neu macht der Mai sind diese Woche keinerlei New Entries zu vermelden. Stattdessen bilden Pokémon Pokopia und Pokémon-Legenden: Z-A (Switch 2), Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden und Minecraft (Switch), GTA V und The Last of Us Remastered (PS4) sowie der Doppelpack des Landwirtschafts-Simulator 25 dieselben Doppelspitzen wie vor sieben Tagen.