Deutsche Charts: Saros verteidigt PS5-Spitze vor Pragmata

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Image: Pragmata

Bei den deutschen Gaming-Charts setzt sich Saros vor Pragmata bei der PlayStation 5.

Das Zepter der plattformübergreifenden deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, muss Saros zwar an Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden zurückgeben. Doch im PS5-Ranking bleibt der Roguelite-Shooter die Referenz – und verteidigt den ersten Platz vor einem weiteren Science-Fiction-Titel, nämlich Pragmata. Bronze holt Resident Evil Requiem, das wiederum die Xbox Series-Hitliste toppt.

Entgegen dem Sprichwort Alles neu macht der Mai sind diese Woche keinerlei New Entries zu vermelden. Stattdessen bilden Pokémon Pokopia und Pokémon-Legenden: Z-A (Switch 2), Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden und Minecraft (Switch), GTA V und The Last of Us Remastered (PS4) sowie der Doppelpack des Landwirtschafts-Simulator 25 dieselben Doppelspitzen wie vor sieben Tagen.

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26 Kommentare Added

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  1. Katanameister 425520 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 14.05.2026 - 07:13 Uhr

    Die Verkaufszahlen von physischen Datenträgern sind echt fast irrelevant geworden.

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  2. CodeX 57110 XP Nachwuchsadmin 7+ | 14.05.2026 - 07:39 Uhr

    Dann scheint es doch nicht ganz so schlecht für Saros zu laufen.

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  3. Rocko311 10800 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 14.05.2026 - 08:20 Uhr

    Da jaben manche User hier scheinbar falsche Infos verbreitet. Saros dcheint kein Flop zu sein wenn es sogar auf Platz 1 der deutschen Charts ist. Auch von den Kritiken her scheint es kein schlechtes Spiel zu sein. Ob es einem persönlich gefällt ist wie bei allem aber Geschmackssache.

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      • Rocko311 10800 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 14.05.2026 - 08:32 Uhr
        Antwort auf AppleRedX

        Hat trotzdem gereicht um in den deutschen Playstation Charts vor Pragmata zu landen.🤷

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            • faktencheck 193560 XP Grub Killer Elite | 14.05.2026 - 09:09 Uhr
              Antwort auf Rocko311

              Einfach mal abwarten. Das Spiel ist definitv kein Flop auch wenn das hier gewisse Stimmen vermitteln wollen.

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              • Rocko311 10800 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 14.05.2026 - 09:41 Uhr
                Antwort auf faktencheck

                Naja von der Verkaufszahlen aktuell schon. Es hat nsch aktuellen Berichten halt auch noch nicht einmal die Entwicklungskosten wieder eingespielt.

                Aber in Deutschland ist es definitiv kein Flop wie man sieht.

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                • faktencheck 193560 XP Grub Killer Elite | 14.05.2026 - 09:48 Uhr
                  Antwort auf Rocko311

                  Nur weil Alinea Analytics das so sehen und es einigen ins Narrativ passt. Insbesondere bei Alinea bin ich persönlich vorsichtig. Verstehe auch nicht woher immer die Ansicht kommt, dass ein Spiel sofort zum Release Millionen an Verkäufen haben muss.

                  Gibt genug Gründe warum Spieler Spiel xy erst später gekauft haben. Von daher bin ich da ganz entspannt.

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                  • Rocko311 10800 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 14.05.2026 - 09:59 Uhr
                    Antwort auf faktencheck

                    Man kann es ja nachlesen in verschiedenen Artikeln im Netz. Und der Vorgänger Returnal hat sich insgesamt um die 1 Million mal verkauft. Von daher denke ich nicht das Saros sich jetzt mehr verkaufen wird. Es sind halt Spiele die den Massenmarkt halt scheinbar nicht so ansprechen aber deswegen sind sie ja nicht schlecht.

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          • JohnWick 101785 XP Profi User | 14.05.2026 - 10:06 Uhr
            Antwort auf AppleRedX

            Ich frage mich gerade : wie kann Saros die Charts anführen wenn „nur“ 300.000 Einheiten verkauft wurden , Pragmata aber bereits über 2 Millionen Einheiten an den Mann bringen konnte 🤔
            Auch wenn es verteilt auf den Plattformen gezählt wird , hat Pragmata doch theoretisch mehr Spieler als Saros

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            • Lord Maternus 372625 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 14.05.2026 - 10:10 Uhr
              Antwort auf JohnWick

              Es geht um die Verkäufe in dieser einen Woche. Pragmata hat einen großen Teil seiner zwei Millionen wohl vor dieser Zeit verkauft, oder?

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            • Rocko311 10800 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 14.05.2026 - 10:13 Uhr
              Antwort auf JohnWick

              Du verwechselst weltweite Verkäufe mit den Verkäufen nur in Deutschland. Und in Deutschland ist Saros in den Playstation Charts vor Pragmata und Resident Evil Requim wobei dieses in den Xbox Charts vorne ist.

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    • Peter Quill 90410 XP Posting Machine Level 1 | 14.05.2026 - 09:16 Uhr
      Antwort auf Rocko311

      Es ist sogar die 2 woche in Folge auf platz 1.
      Ich habe jetzt keine Ahnung wo starfield platziert war.

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        • Peter Quill 90410 XP Posting Machine Level 1 | 14.05.2026 - 10:34 Uhr
          Antwort auf Del-pa10

          Umsätze und Gewinne sind ja wichtig 🤷
          Wäre ja nicht gut wenn Analytics recht hat und Starfield sich nur halb so oft verkauft hat wie saros auf der Ps5.

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  4. TheXboxRookie 1420 XP Beginner Level 1 | 14.05.2026 - 08:32 Uhr

    Saros würde mich genauso interessieren, wie der Vorgänger Returnal … würde Housemarque nur nicht auf diesen völlig übertriebenen Schwierigkeitsgrad bestehen. Hab Returnal mal in PS+ getestet. Grausam – ich bin zu alt für diese Quälereien. So geht es mit Sicherheit vielen Spielern. Leichtere Schwierigkeitsgrade und schon hätten sich beide Titel eventuell noch viel besser verkauft.

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    • Rocko311 10800 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 14.05.2026 - 08:36 Uhr
      Antwort auf TheXboxRookie

      Sekiro ist auch sehr schwer und hat sich millionenfach verkauft. An der Schwierigkeit liegt es sicher nicht da msn sls Käufer vorher auch nicht weiss ob einem persönlich das Spiel zu schwer ist oder nicht da wir alle in verschiedenen Spielen gut oder schlecht sind.

      Die Faktoren sind daher andere.

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      • TheXboxRookie 1420 XP Beginner Level 1 | 14.05.2026 - 08:41 Uhr
        Antwort auf Rocko311

        Möglich, ja. Sekiro hab ich leider auch nie zu Ende geschafft, genauso wie Elden Ring. Meine Frusttoleranz ist einfach zu knapp. 🙈

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          • TheXboxRookie 1420 XP Beginner Level 1 | 14.05.2026 - 08:52 Uhr
            Antwort auf Rocko311

            Weiß ich nicht mehr. Zu lange her, das ich die Spiele in den Giftschrank gelegt habe. Ich möchte es auch nicht mehr probieren. Nach einem langen Arbeitstag will ich mich in einem Spiel entspannt zurücklehnen und Spaß haben. Und da haben solche Souls-Spiele bei mir keinen Platz mehr. Auch wenn Saros zugegebener Weise interessant aussieht.

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        • Lord Maternus 372625 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 14.05.2026 - 08:52 Uhr
          Antwort auf TheXboxRookie

          Vielleicht liegt dir die Art von Spiel auch einfach nicht, das hat nicht unbedingt etwas mit Frustrationstoleranz zu tun. Ich hab New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo kann Titel vergeben wie kein zweiter xD) nur geschafft, weil es dort einen Assist Mode gibt bzw. einen unsterblichen Charakter. Ich liebe den Art Style und die Musik von Rayman Origins und Legends, aber ich schaffe solche Spiele einfach nicht.
          Trotzdem habe ich alle Erfolge in Dark Souls gesammelt und Dark Souls 3, Sekiro und Elden Ring zumindest einmal durchgespielt.

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    • OberstKuebel 3810 XP Beginner Level 2 | 14.05.2026 - 09:46 Uhr
      Antwort auf TheXboxRookie

      Saros ist definitiv viel leichter als Returnal. Gegen Ende ist es eigentlich nur noch simples rumgeballer. Ab einen gewissen Punkt wird man einfach zu übermächtig.

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    • Saibot77 33970 XP Bobby Car Geisterfahrer | 14.05.2026 - 09:52 Uhr
      Antwort auf TheXboxRookie

      Wenn du den 2ten Boss gekillt hast, kannst du dir das Game nach Belieben einstellen. 😉 Heute wird Platin geholt. Es ist um Welten einfacher wie Returnal.

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