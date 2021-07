Deutsche Charts: Scarlet Nexus holt Gold, Silber und Bronze

Mit allerlei übersinnlichen Fähigkeiten sind die sogenannten Psioniker ausgestattet, die in der düsteren Zukunft von Scarlet Nexus das Überleben der Menschheit sichern. Bevor es so weit ist, steht aber zunächst der Kampf um die Krone der offiziellen deutschen PS5-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, an.

Diesen entscheidet das Action-Rollenspiel souverän für sich – und verweist die Longseller Resident Evil Village (zwei) und Metro Exodus (drei) auf die weiteren Plätze. Zusätzlich holt Scarlet Nexus die Xbox Series-Silbermedaille hinter It Takes Two sowie PS4-Bronze hinter GTA V und It Takes Two.

Für das offizielle Videospiel zu den Olympischen Spielen Tokyo 2020 heißt es: Dabei sein ist alles. Zwar springen keine Podiumspositionen heraus; dennoch gelingen der Spielesammlung zwei Achtungserfolge auf Xbox One (Platz vier) und PS4 (Rang neun). In Sachen Fußball muss sich aktuell nicht nur die deutsche Elf, sondern auch We Are Football – Edition Bundesliga geschlagen geben. Der Management-Titel macht an der PC-Spitze Platz für Die Sims 4. Sportlich geht’s in den Switch-Charts weiter, die von Ring Fit Adventure und dem Neuzugang Mario Golf: Super Rush angeführt werden. Meistverkaufte 3DS-Games sind The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time 3D und Animal Crossing: New Leaf.