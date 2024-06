Deutsche Charts: Shin Megami Tensei V: Vengeance mit solidem Start

Shin Megami Tensei V: Vengeance legt einen soliden Start in den PS5-Charts in Deutschland hin.

Über drei Jahrzehnte hat Shin Megami Tensei auf dem Buckel – und verzaubert JRPG-Fans noch immer.

Der aktuelle Ableger der Reihe, Shin Megami Tensei V: Vengeance, stellt eine erweiterte Version des 2021er-Erfolgs dar und erzielt auf Rang vier den höchsten Neueinstieg der offiziellen deutschen PS5-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.

Zwei Positionen dahinter sind die Dinos los, denn das Saurier-Abenteuer ARK: Survival Ascended trampelt mittlerweile auch als Retail-Variante durch die Lande. Die Führung hat abermals The Last of Us Part II Remastered inne.

Sportlich geht’s im Xbox Series-Ranking zu, wo die Rennsimulation EA Sports F1 24 den ersten Platz vor GTA V verteidigt.

Der Open-World-Kracher wiederum toppt die PS4- und Xbox One-Auswertung. Auf Nintendo Switch verdrängt Mario Kart 8 Deluxe den Vorwochensieger Paper Mario: Die Legende vom Äonentor an die zweite Stelle, während der Landwirtschafts-Simulator 22 wie gehabt die PC-Charts dominiert.