Deutsche Charts: Sniper Elite 5 bleibt das Maß der Dinge

In der letzten Woche legte Sniper Elite 5 einen hervorragenden Start in den deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, hin. An diese Leistungen knüpft der Taktik-Shooter nun an, denn auf Xbox Series und PS4 bleibt er das Maß der Dinge.

Lediglich auf der PS5 muss er die Führung abgeben. Hier übernimmt Lego Star Wars: Die Skywalker Saga das Ruder. Sniper Elite 5 rutscht an die vierte Stelle.

Keine Veränderungen gibt es auf den Spitzenpositionen der übrigen Rankings: Der Landwirtschaftssimulator 22 dreht auf PC seine Runden, Grand Theft Auto V Premium Edition spielt auf Xbox One, Pokémon Ultrasonne scheint von der 3DS und Nintendo Switch Sports macht das Rennen auf der Switch. Neuerscheinungen sind Fehlanzeige.