Deutsche Charts: Solide Games-Charts mit bewährten Spitzenreitern

Der physische Videospielmarkt kann aktuell zwar durchaus passable Verkäufe vorweisen, inklusive der zweitstärksten Woche des noch jungen Jahres. Neueinsteiger sind allerdings Mangelware, weswegen die offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, nahezu das gleiche Bild wie vor sieben Tagen abgeben. Die Nintendo Switch-Spitzenreiter (Super Mario 3D World + Bowser’s Fury vor Mario Kart 8 Deluxe) bleiben beispielsweise ebenso unverändert wie das PS5-Führungsduo, das sich aus Demon’s Souls und Call Of Duty: Black Ops Cold War zusammensetzt.

Auf PS4 und Xbox One sind GTA V und Call Of Duty: Black Ops Cold War am beliebtesten. PC-Spieler setzen mehrheitlich auf Die Sims 4 und die Premium Edition des Landwirtschafts-Simulator 19, während Xbox Series-Nutzer zu Call Of Duty: Black Ops Cold War und Hitman 3 greifen. In der 3DS-Hitliste schließlich haben Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo Selects und Luigi’s Mansion 2 Selects die Nase vorn.