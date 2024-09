Deutsche Charts: Space Marine 2 dominiert Xbox Series-Hitliste

Astro Bot steht in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, ziemlich unter Beschuss. Zwar verteidigt der 3D-Platformer souverän die PS5-Spitze und bleibt das meistverkaufte Spiel über alle Plattformen.

Doch Warhammer 40,000: Space Marine 2 pirscht sich allmählich heran. Der Koop-Shooter klettert im PS5-Ranking von Rang vier auf zwei – und dominiert parallel die Xbox Series-Hitliste.

Mächtig auf die Tube drückt Test Drive Unlimited Solar Crown. Die Rennsimulation, bei der komplett Hongkong Island erkundet werden kann, saust aus dem Stand auf die Positionen drei (PS5) und zwei (Xbox Series). Für den Crossover-Titel Funko Fusion springt im PS5-Ranking der siebte Platz heraus.

Einen zweiten Frühling bzw. Herbst erlebt The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Der bereits im Mai 2023 veröffentlichte Longseller springt noch einmal auf den Nintendo Switch-Thron zurück. Mario Kart 8 Deluxe und Minecraft holen die weiteren Medaillen. Bei den restlichen Plattformen haben wie gehabt GTA V (PS4/Xbox One) bzw. der Landwirtschafts-Simulator 22 (PC) das Sagen.