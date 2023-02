Deutsche Charts: SpongeBob saugt sich an Games-Spitze fest

Zuletzt war SpongeBob in den Album-Charts zu sichten, wo er einen Schwammtastisch-en 16. Platz erreichte. Nun macht der saugstarke Serienheld einen Abstecher in die offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.

Bei SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake ist nichts weniger als das Gefüge des Universums durcheinandergeraten. Ob die Katastrophe wieder rückgängig gemacht werden kann, erfahren Jump’n’Run-Fans auf Platz eins der PS4- und Xbox One-Hitliste.

Der Survival-Schocker Dead Space sorgt für einen anhaltend hohen Adrenalinspiegel und verteidigt die Next Gen-Krone vor God of War Ragnarök (PS5) bzw. Call of Duty: Modern Warfare II (Xbox Series). Meistverkauftes Computerspiel bleibt der Landwirtschafts-Simulator 22, während Mario Kart 8 Deluxe in den Nintendo Switch-Charts seinen engsten Verfolger, Nintendo Switch Sports, auf Distanz hält.