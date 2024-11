Deutsche Charts: STALKER 2 übernimmt Xbox-Charts

Autor:, in / Deutsche Charts

STALKER 2 Heart of Chornobyl übernimmt die deutschen Xbox-Gaming-Charts.

Eine 64 Quadratkilometer große Open World, über 100 Stunden Spielspaß, mehr als 30 verschiedene Waffentypen: Dies sind nur einige der beeindruckenden Zahlen hinter S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Doch der Survival-Shooter überzeugt vor allem durch seine düstere Atmosphäre, die Fans bereits aus den drei vorherigen Teilen kennen.

In den offiziellen deutschen Xbox Series-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, erobert die neueste Ausgabe der Reihe dank der Day One Steelbook Edition und Limited Edition nun die Doppelspitze.

Während der Landwirtschafts-Simulator 25 im Xbox Series-Ranking an die dritte Stelle rutscht, stellt das Farmspiel mit Hilfe der Standard- und Collector’s Edition abermals die beiden erfolgreichsten PC-Titel. Auf Nintendo Switch herrscht weiterhin Partystimmung, denn Super Mario Party Jamboree verteidigt souverän die Krone. MySims: Cozy Bundle, eine Retro-Wiederveröffentlichung der beiden Abenteuer MySims und MySims Kingdom, landet als einziger New Entry auf Rang fünf. Die übrigen Abräumer heißen Call of Duty: Black Ops 6 (PS5) und GTA V (PS4).