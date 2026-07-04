Deutsche Charts: Star Fox stürmt die Charts und sorgt für Bewegung in den deutschen Top-Rankings

Star Fox erobert die deutschen Games-Charts und verdrängt Minecraft von Platz zwei.

In den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, sorgt Star Fox für deutliche Verschiebungen im Ranking.

Der Rail-Shooter setzt sich mit seinem Remake des unter dem Namen „Lylat Wars“ bekannten Nintendo-64-Klassikers an die Spitze der aktuellen Bewegung im Chartgeschehen.

Star Fox überholt im plattformübergreifenden Ranking Minecraft und verdrängt den Titel damit auf Platz zwei. Gleichzeitig rutscht der Switch-2-Vorwochensieger The Adventures of Elliot: The Millennium Tales auf Rang acht ab, während sich das Feld insgesamt neu sortiert.

Pokémon-Legenden: Z-A** kann sich ebenfalls verbessern und sichert sich Bronze im Gesamtranking sowie Platz zwei auf der Switch 2. Auch 007 First Light gewinnt an Boden und übernimmt die Führung auf der PS5.

Star Fox steht damit im Zentrum einer Woche, in der sich mehrere große Marken in den jeweiligen Plattformwertungen neu positionieren.

Während Forza Horizon 6 (Xbox Series), Minecraft (Switch), der Landwirtschafts-Simulator 25 (PC) und GTA V (PS4) weiterhin ihre Plattformen dominieren, verschieben sich die Spitzenpositionen in den Gesamtwertungen deutlich.