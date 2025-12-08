Deutsche Charts: Super Mario Galaxy mit galaktisch guter Performance zurück an Chartspitze

Super Mario Galaxy ist mit einer galaktisch guten Performance zurück an der Chartspitze der deutschen Gaming-Charts.

Wenn die Konkurrenz schwächelt, muss Mario mal wieder ran. Mit dem Doppelpack Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 erobert die Videospiel-Ikone in den offiziellen deutschen Nintendo Switch-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, den Spitzenplatz von Pokémon-Legenden: Z-A (jetzt auf zwei) zurück.

Auch im plattformübergreifenden Ranking verweisen die überarbeiteten Jump ’n‘ Run-Klassiker das neueste Pokémon-Abenteuer an die zweite Stelle.

In der Switch 2-Auswertung ist Vorwochensieger Kirby Air Riders im Sinkflug und landet nun auf Rang fünf. Den freigewordenen Thron besteigt Donkey Kong Bananza. Während Call of Duty: Black Ops 7 die PS5-Krone vor Ghost of Yotei” verteidigt, überlässt der Shooter auf Xbox Series den Longsellern Mafia: The Old Country (eins) und Split Fiction (zwei) den Vortritt. Die übrigen Tabellenführer heißen GTA V (PS4) und Landwirtschafts-Simulator 25 (PC).

  1. shadow moses 428710 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 08.12.2025 - 11:12 Uhr

    Mario und die anderen Nintendo Spiele sind schon lange nichts mehr für mich.

    0
    • SPQRaiden 61450 XP Stomper | 08.12.2025 - 11:14 Uhr
      Antwort auf shadow moses

      Geht mir auch so, hab nur eine Switch 2 wegen Pokemon und auch die Frau hat nun nach 14 Jahren Beziehung ihre liebe zum Gaming entdeckt mit Animal Crossing. Ansonsten war das alles gar nichts für sie. Die Kids spielen Pokemon und sind auch happy damit.

      0
  2. SPQRaiden 61450 XP Stomper | 08.12.2025 - 11:13 Uhr

    Ich konnte Mario noch nie groß was abgewinnen. Die einzigen Games, die ich damals wirklich gespielt habe, waren Super Mario auf dem Snes. Ansonsten haben mich seit der N64 keins der Games mehr abgeholt.

    0
  3. mAsTeR OuTi 88720 XP Untouchable Star 4 | 08.12.2025 - 11:24 Uhr

    Ned Schlecht. Ich hab auch wieder eine Menge Spaß Donkey Kong Bananza gehabt. Galaxy kommt nach Weihnachten dran. Die Spiele machen einfach Spaß ^^

    1
  4. Duck-Dynasty 142355 XP Master-at-Arms Bronze | 08.12.2025 - 11:35 Uhr

    Ich glaube, die könnten sogar ein Spiel machen, bei dem man Pilzen auf den Kopf hüpft und die Leute würden es kaufen, nur weil Mario drauf steht. 😉

    0

