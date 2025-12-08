Deutsche Charts: Super Mario Galaxy mit galaktisch guter Performance zurück an Chartspitze

Super Mario Galaxy ist mit einer galaktisch guten Performance zurück an der Chartspitze der deutschen Gaming-Charts.

Wenn die Konkurrenz schwächelt, muss Mario mal wieder ran. Mit dem Doppelpack Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 erobert die Videospiel-Ikone in den offiziellen deutschen Nintendo Switch-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, den Spitzenplatz von Pokémon-Legenden: Z-A (jetzt auf zwei) zurück.

Auch im plattformübergreifenden Ranking verweisen die überarbeiteten Jump ’n‘ Run-Klassiker das neueste Pokémon-Abenteuer an die zweite Stelle.

In der Switch 2-Auswertung ist Vorwochensieger Kirby Air Riders im Sinkflug und landet nun auf Rang fünf. Den freigewordenen Thron besteigt Donkey Kong Bananza. Während Call of Duty: Black Ops 7 die PS5-Krone vor Ghost of Yotei” verteidigt, überlässt der Shooter auf Xbox Series den Longsellern Mafia: The Old Country (eins) und Split Fiction (zwei) den Vortritt. Die übrigen Tabellenführer heißen GTA V (PS4) und Landwirtschafts-Simulator 25 (PC).