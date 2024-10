Deutsche Charts: Super Start für Super Mario Party Jamboree

Lasst die Spiele beginnen! Mario, Luigi, Peach & Co. feiern mit Super Mario Party Jamboree die größte Mario-Sause aller Zeiten – und messen sich in über 110 Mini-Games. Klare Sache, dass unzählige Fans der Einladung folgen und für den stärksten Switch-Start des Jahres sorgen.

Nicht mal The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom konnte binnen einer Woche so viele Exemplare absetzen. In den offiziellen deutschen Nintendo Switch-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, besetzen beide Titel nun hintereinander die ersten beiden Positionen.

Die Spielesammlung Tomb Raider I-III Remastered lässt nostalgische Gefühle aufkommen und erobert als zweitstärkste Neuerscheinung die Positionen acht (Switch), sechs (PS5) und zwei (PS4).

Während sich Dragon Ball: Sparking! Zero mit den Current-Gen-Silbermedaillen begnügt, jubelt EA Sports FC 25 dank einem ungefährdeten PS5-, Xbox Series- und PS4-Sieg gleich dreifach. Meistverkaufter PC-Titel ist der Landwirtschafts-Simulator 22.