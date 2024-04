Deutsche Charts: Switch-Spiele dominieren 2024

Superstars und Spiele-Ikonen, Oscar-Gewinner und Onkelz: Die ersten drei Monate 2024 lieferten etliche Unterhaltungs-Highlights. Die erfolgreichsten von ihnen hat GfK Entertainment nun in den offiziellen deutschen Quartals-Charts zusammengefasst. Hier der Überblick:

Musik: Taylor Swift mit acht Alben vertreten

Obwohl sie in der Quartals-Auswertung nicht höher als Rang zehn („1989 (Taylor’s Version)“) platziert ist, war Taylor Swift trotzdem der mit Abstand stärkste Album-Act im Zeitraum Januar bis März.

Die Pop-Ikone bringt insgesamt acht Platten in der Top 100 unter, zu denen u. a. auch „Midnights“ (13) und „Lover“ (16) zählen. Die drei Top-Produktionen kommen allerdings aus Deutschland. Während es die Böhsen Onkelz („40 Jahre Onkelz – Live im Waldstadion“, eins) und Alligatoah („Off“, drei) rockig angehen, ist Schlagersängerin Helene Fischer ganz im „Rausch“ (zwei).

Im Single-Segment kommt elektronische Musik besonders gut an: Fünf der zehn erfolgreichsten Songs des ersten Quartals waren Dance-Titel, darunter die beiden Top-Tracks „Vois sur ton chemin (Techno Mix)“ (BENNETT, eins) und „Prada“ (cassö, Raye & D-Block Europe, zwei) sowie das fünftplatzierte „Overdrive“ (Ofenbach feat. Norma Jean Martine).

Die kanadische Sängerin Tate McRae („Greedy“, drei) und US-Newcomer Benson Boone („Beautiful Things“, vier) rangieren dazwischen. Beliebtestes deutschsprachiges Lied war der Longseller „Komet“ (Udo Lindenberg & Apache 207, sechs).

Video: „Oppenheimer“ setzt Siegeszug fort

Der bei der diesjährigen Oscar-Verleihung mit sieben Trophäen geehrte „Oppenheimer“ setzt seinen Siegeszug in den Video-Quartalscharts fort. Sowohl im DVD- als auch im Blu-ray-Ranking war Christopher Nolans Historienepos das Maß der Dinge.

Der Action-Kracher „The Expendables 4“ holt dahinter Silber (DVD) bzw. Bronze (Blu-ray), während die übrig gebliebenen Medaillen an „Barbie“ bzw. „Aquaman: Lost Kingdom“ gehen. James Camerons Blockbuster „Avatar: The Way of Water” schafft es an fünfter bzw. vierter Stelle beide Male in die Top 5.

Games: „Super Mario” mit super Performance

Die fünf meistverkauften Konsolenspiele der ersten drei Monate 2024 waren allesamt Switch-Produktionen. Während Nintendo-Ikone Mario mit „Super Mario Bros. Wonder“ (eins) und „Mario Kart 8“ (zwei) die Doppelspitze erobert, mischt an vierter Stelle eine echte Prinzessin mit: „Princess Peach: Showtime!“ zeichnet für den erfolgreichsten neu veröffentlichten Titel verantwortlich.

Die Führungsriege runden „Minecraft“ (drei) und „Nintendo Switch Sports“ (fünf) ab. Bei den PC-Spielen setzt sich der „Landwirtschafts-Simulator 22“ dank Premium Edition (eins) und Premium Expansion (drei) gleich doppelt durch.

GfK Entertainment ist Chartermittler und Datenlieferant in den Bereichen Musik, Games, Video und Buch. Das Unternehmen arbeitet eng mit den jeweiligen Branchenverbänden zusammen und führt in über 30 Ländern Marktforschung durch.