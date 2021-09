Deutsche Charts: Tales Of Arise gewinnt Charts-Duell gegen Life Is Strange: True Colors

Zum 25-jährigen Jubiläum der Tales Of-Reihe hat sich Bandai Namco etwas ganz Besonderes einfallen lassen und am vergangenen Freitag den heißerwarteten neuen Teil Tales Of Arise veröffentlicht. Das JRPG überzeugt mit einem atemberaubenden Setting, einer ausgefeilten Story – und erobert nun sogar die Spitze der offiziellen deutschen PS5-, PS4- und Xbox Series-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.

Damit gewinnen die kampferprobten Alphen und Shionne das direkte Duell gegen die Empathin Alex, ihres Zeichens Hauptfigur von Life is Strange: True Colors. Das Third Person-Adventure landet jeweils an zweiter Stelle.

Anlässlich des 75. Geburtstags der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA kommt 2Ks Sportsimulation NBA 2K22 in zwei verschiedenen Versionen auf den Markt. Die Standard-Variante und die 75th Anniversary Edition debütieren dabei auf den Plätzen drei und vier (PS5) bzw. fünf und sechs (PS4). Zusätzlich springt für die Standard-Version der Xbox One-Bronzerang sowie die sechste Position im Xbox Series-Ranking heraus. Etwas gemächlicher geht’s beim Bus Simulator 21 zu, der drei Zwischenstopps an erster (Xbox One), zweiter (PC) und dritter Stelle (PS4) einlegt. Meistverkauftes Computerspiel bleibt Die Sims 4.

In den Nintendo Switch-Charts sorgt Mario-Fiesling Wario für viel Abwechslung, denn sein aktuelles Abenteuer WarioWare: Get it Together! bietet auf Rang zwei über 200 Mikrospiele zur Auswahl. Getoppt wird diese Leistung nur von Mario selbst – und dessen Nummer-eins-Dauerbrenner Mario Kart 8 Deluxe. Die 3DS-Auswertung dominiert abermals The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time 3D.