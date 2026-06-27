Deutsche Charts: The Adventures of Elliot erobert direkt Platz 1 auf PS5 und Switch 2

Ein Neuling stürmt sofort an die Spitze – The Adventures of Elliot überrascht die Charts komplett.

In den aktuellen deutschen Games-Charts sorgt The Adventures of Elliot: The Millennium Tales für einen besonders auffälligen Neueinstieg und sichert sich direkt die Spitzenposition in gleich mehreren Auswertungen.

Das Action-Abenteuer mit nostalgisch-moderner HD-2D-Grafik startet damit auf Platz 1 der PS5- und Switch-2-Charts und zeigt eine starke Nachfrage direkt zum Verkaufsbeginn. Plattformübergreifend reicht es hinter Minecraft für Rang zwei, was den erfolgreichen Marktstart zusätzlich unterstreicht.

Auch in anderen Segmenten zeigen sich deutliche Verschiebungen. EA Sports UFC 6 gelingt ein solider Einstieg mit mehreren neuen Inhalten, darunter zusätzliche Kämpfer und überarbeitete Spielmodi.

In den Konsolen-Rankings positioniert sich der Titel hinter Genregrößen wie Forza Horizon 6 und 007 First Light.

Im PC-Bereich übernimmt das Gothic 1 Remake zeitweise die Führung, muss diese jedoch an den Landwirtschafts-Simulator 25 abgeben, der sich erneut stabil an der Spitze etabliert.

Auch auf Nintendo Switch zeigt sich Bewegung: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden verliert nach neun Wochen die Spitzenposition und reiht sich nun hinter Minecraft auf Platz zwei ein. Auf PlayStation 4 bleibt Grand Theft Auto V weiterhin der meistgespielte Titel.

Die aktuellen Entwicklungen zeigen insgesamt eine deutlich dynamische Charts-Landschaft, in der neue Releases unmittelbar für Verschiebungen in mehreren Plattform-Rankings sorgen.