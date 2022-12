Deutsche Charts: The Callisto Protocol bremst Need for Speed Unbound aus

In deutschen Games-Charts bremst The Callisto Protocol einfach mal Need for Speed Unbound aus.

Im Weltraum hört dich niemand schreien. Und auf Jupiters Mond Callisto erst recht nicht. Im dortigen Hochsicherheitsgefängnis treiben mutierte Häftlinge ihr Unwesen und liefern sich einen blutigen Kampf mit den wenigen Überlebenden.

Auch die offiziellen deutschen PS5- und Xbox Series-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, versetzt The Callisto Protocol in Angst und Schrecken. Der Horror-Shooter macht keine Gefangenen und braust sogar am Rennspiel Need for Speed Unbound vorbei, das an zweiter Stelle einparkt.

In der Xbox One-Hitliste heimst The Callisto Protocol hinter GTA V die Silbermedaille ein – und debütiert zusätzlich auf Platz vier des PS4-Rankings. Spitzenreiter ist hier FIFA 23. Während Mario Kart 8 Deluxe den Nintendo Switch-Thron von Pokémon Purpur (jetzt auf zwei) zurückerobert, gehen die übrigen Medaillen wie vor sieben Tagen an den Landwirtschafts-Simulator 22 (PC) und Pokémon Ultramond (3DS).