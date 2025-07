Deutsche Charts: Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 gleitet zum Xbox Series-Sieg

Der Sommer hat zwischenzeitlich eine Pause eingelegt; der deutsche Games-Markt hingegen nicht. Ganz im Gegenteil: Insgesamt wurden in der zurückliegenden Woche die stärksten Verkäufe seit Anfang Juni registriert.

Einigen Anteil daran hatte Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4. Das Remaster der fast ein Vierteljahrhundert alten Kultspiele überzeugt mit atemberaubender Skating-Action – und gleitet mühelos an die Spitze der offiziellen deutschen Xbox Series-Charts, ermittelt von GfK Entertainment.

Im PS5-Ranking startet die Sportsimulation zwischen Split Fiction und Death Stranding 2: On the Beach an zweiter Stelle.

Super Mario Party Jamboree war nicht nur das erfolgreichste Spiel im ersten Halbjahr, sondern erobert nun auch die Krone der plattformübergreifenden Hitliste sowie Platz eins der Nintendo Switch-Charts zurück, jeweils vor Minecraft.

Switch 2-Tabellenführer bleibt Mario Kart 8 World, dem die The Legend of Zelda-Titel Tears of the Kingdom und Breath of the Wild dicht auf den Fersen sind.

Die übrigen Abräumer lauten wie gehabt Landwirtschafts-Simulator 25 (PC) und Grand Theft Auto V (PS4).