Deutsche Charts: Wild-West-Stimmung in den Games-Charts

Harrison Ford kämpft in Cowboys & Aliens gegen Außerirdische, Will Smith in Wild Wild West gegen eine gigantische Metallspinne. Warum also nicht auch blutrünstige Vampire aufs Korn nehmen?

Im abgedrehten Wild-West-Universum von Evil West ist alles möglich und das Action-Adventure nimmt nun selbst die offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, ins Visier. Auf den Positionen zwei (Xbox Series) und drei (PS5) landet es den höchsten Neueinstieg. Besser performen aktuell nur Call of Duty: Modern Warfare II bzw. PS5-Vizesieger God of War Ragnarök.

Auch in der PS4-Hitliste verkauft sich Call of Duty: Modern Warfare II am besten, während GTA V beliebtester Xbox One-Titel bleibt. Bei den Nintendo-Konsolen führt kein Weg an Pokémon vorbei, egal ob in den Switch Charts (Pokémon Purpur) oder der 3DS-Auswertung (Pokémon Ultramond). Im PC Games-Ranking holt der Landwirtschafts-Simulator 22 dank der Standard-Ausgabe und den Platinum-Erweiterungen abermals das Triple.