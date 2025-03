Deutsche Charts: WWE 2K25 sorgt für Wrestling-Fieber in Games-Charts

Autor:, in / Deutsche Charts

WWE 2K25 sorgt für echtes Wrestling-Fieber in den deutschen Games-Charts.

Raus aus dem Ring, rein in die Charts! Wenige Tage nach ihren spektakulären Deutschland-Auftritten überzeugen Johnny Gargano, Liv Morgan & Co. auch in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Die WWE-Stars erobern mit dem Simulations-Kracher WWE 2K25 die Spitze der PS4-Hitliste und holen zusätzlich PS5- und Xbox Series-Silber. Einzig dem Koop-Adventure Split Fiction müssen sie sich geschlagen geben.

Das Nintendo Switch-Podium bleibt komplett unangetastet, sodass Super Mario Party Jamboree, Minecraft” und Mario Kart 8 Deluxe” einmal mehr triumphieren. Bei den PC-Spielen gelingt Sid Meier’s Civilization VI ein gelungener Wiedereinstieg auf Rang drei. Dank Standard- und Collector’s Edition besetzt der Landwirtschafts-Simulator 25 hier weiter die Doppelspitze.