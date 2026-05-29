Deutsche Charts: Yoshi stürmt an die Spitze

In den aktuellen deutschen Games-Charts sorgt ein farbenfrohes Comeback für klare Verhältnisse: Ein neues Solo-Abenteuer rund um Yoshi setzt sich direkt an die Spitze und lässt die Konkurrenz hinter sich. Auch plattformübergreifend gibt es einen neuen Platzhirsch – während sich mehrere bekannte Marken neu sortieren müssen.

Yoshi übernimmt die Führung – starkes Comeback nach sieben Jahren Pause

Nach einer langen Wartezeit feiert der grüne Dino sein großes Solo-Comeback und landet mit Yoshi and the Mysterious Book direkt auf Platz 1 der offiziellen deutschen Nintendo Switch 2-Charts (ermittelt von GfK Entertainment). Das Spiel, das Yoshi in eine magische Enzyklopädie voller Kreaturen schickt, überzeugt laut Auswertung mit einer Mischung aus klassischem Jump ’n’ Run und Erkundungselementen.

Auch im plattformübergreifenden Ranking reicht es sofort für den Thron – ein klarer Start-Ziel-Sieg zum Launch.

Pokémon, Tales of Arise und Tomodachi Life bleiben stark im Rennen

Direkt dahinter muss sich Pokémon Pokopia mit Silber begnügen und bleibt damit einer der wichtigsten Dauerbrenner im Nintendo-Ökosystem.

Neu in den Top 10 ist außerdem die Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition, die auf Platz 8 debütiert und dem JRPG-Klassiker frischen Chart-Schwung verleiht.

An der Spitze des Switch-Rankings behauptet sich weiterhin Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden, während Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 den zweiten Platz verteidigt.

Landwirtschaft, LEGO und Forza horizon 6 bestimmen die weiteren Charts

Auch der Simulationsbereich zeigt sich stark: Landwirtschafts-Simulator 26 startet solide und landet direkt auf Platz 4 im Switch-Ranking.

Auf PS5 sorgen neue Einsteiger für Bewegung: LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters steigt direkt auf Platz 1 ein, während Darksiders Warmastered ebenfalls neu in die Top 10 einzieht.

Auf Xbox Series bleibt Forza Horizon 6 das Maß der Dinge und dominiert weiterhin die Plattformwertung.

Plattformübergreifend bleibt das Bild stabil – mit einem klaren Gewinner

Während viele neue Titel für frischen Wind sorgen, bleibt die Spitzenposition eindeutig: Das neue Yoshi-Abenteuer setzt sich sowohl auf Nintendo Switch 2 als auch im Gesamtvergleich durch und ist damit der größte Gewinner der aktuellen Charts-Woche.

Auch auf PC und PS4 gibt es keine großen Überraschungen an der Spitze – dort halten sich weiterhin etablierte Dauerbrenner.