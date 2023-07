Deutsche Charts: Zelda und Diablo IV dominieren schwache Woche

Bei den deutschen Games-Charts dominiert The Legend of Zelda eine schwache Verkaufswoche.

Bei Temperaturen von bis zu 38 Grad kam in der vergangenen Woche wenig Gaming-Begeisterung auf.

Entsprechend verzeichnete der physische Videospielmarkt auch die zweitschwächsten Einnahmen des laufenden Jahres. Stärkster Titel bleibt das Open-World-Adventure The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, das abermals die offiziellen deutschen Nintendo Switch-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, toppt. Mario Kart 8 Deluxe und Minecraft holen die übrigen Medaillen.

Das heißersehnte Diablo IV präsentiert sich weiterhin höllisch gut und verteidigt Xbox Series-Gold sowie PS5-Silber. Noch häufiger verkauft sich hier nur Final Fantasy XVI. Die PS4- und Xbox One-Hitliste zieht unverändert Hogwarts Legacy in seinen Bann, während der Landwirtschafts-Simulator 22 an die PC-Spitze tuckert.