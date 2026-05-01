Deutscher Computerspielpreis: The Darkest Files räumt ab – alle Gewinner im Überblick

Der Deutsche Computerspielpreis 2026 hat die Gewinner bekannt gegeben und dabei The Darkest Files als „Bestes Deutsches Spiel“ ausgezeichnet. Insgesamt wurden in 15 Kategorien Preise vergeben und Preisgelder in Höhe von 800.000 Euro ausgeschüttet.

Das Spiel des Berliner Studios Paintbucket Games sicherte sich neben der Hauptkategorie auch die Auszeichnung als „Bestes Serious Game“. In The Darkest Files übernehmen Spieler die Rolle einer Staatsanwältin und bringen in der Nachkriegszeit NS-Verbrechen vor Gericht.

Gleich doppelt ausgezeichnet wurde auch The Berlin Apartment von Blue Backpack. Der Titel gewann in den Kategorien „Beste Story“ und „Bestes Grafikdesign“ und setzt sich mit der Geschichte Berlins auseinander. Als „Studio des Jahres“ wurde weltenbauer. Software Entwicklung aus Wiesbaden prämiert.

Weitere wichtige Auszeichnungen gingen an Anno 117: Pax Romana von Ubisoft Mainz, das den Preis für „Beste Innovation & Technologie“ erhielt, sowie an Tiny Bookshop von neoludic games, das als „Bestes Debüt“ ausgezeichnet wurde. In der internationalen Kategorie setzte sich Blue Prince von Dogubomb und RAW FURY durch.

Mit dem „Sonderpreis der Jury“ wurde der Forschungsverbund RadiGaMe geehrt, der sich mit Themen wie Extremismusprävention in digitalen Räumen beschäftigt. Der Content Creator Dennsen86 wurde zudem als „Spieler des Jahres“ ausgezeichnet.

Die Preisverleihung fand im Herkulessaal der Münchener Residenz statt und versammelte zahlreiche Vertreter aus Games-Branche, Politik und Kultur. Durch den Abend führten Katrin Bauerfeind und Uke Bosse, während unter anderem Dorothee Bär und Markus Söder als Laudatoren auftraten.

Auch politisch wurde die Bedeutung der Branche hervorgehoben. Bundesforschungsministerin Dorothee Bär betonte, dass Spiele aus Deutschland sowohl Innovationsmotor als auch Kulturgut seien und weiterhin gezielt gefördert werden sollen.

Der Deutsche Computerspielpreis wird jährlich von der Bundesregierung gemeinsam mit dem Branchenverband game vergeben. Die nächste Verleihung findet 2027 in Berlin statt, bevor der Preis künftig im Wechsel zwischen Berlin und München ausgetragen wird.

Alle Gewinnerinnen und Gewinner 2026 im Überblick:

Bestes Deutsches Spiel (dotiert mit 100.000 Euro)

The Darkest Files (Paintbucket Games)

Die weiteren Nominierten erhalten jeweils 30.000 Euro:

Anno 117: Pax Romana (Ubisoft Mainz / Ubisoft)

(Ubisoft Mainz / Ubisoft) Tiny Bookshop (neoludic games / Skystone Games)

Studio des Jahres (dotiert mit 50.000 Euro)

weltenbauer. Software Entwicklung (Wiesbaden)

Bestes Familienspiel (dotiert mit 40.000 Euro)

Flick Shot Rogues (Butter By The Fish / Noodlecake Studios)

Nachwuchspreis Bestes Debüt (dotiert mit 60.000 Euro)

Tiny Bookshop (neoludic games / Skystone Games)

Die weiteren Nominierten erhalten jeweils 25.000 Euro:

Causal Loop (Mirebound / Headup)

(Mirebound / Headup) Constance (Blue Backpack / ByteRockers’ Games)

Nachwuchspreis Bester Prototyp (dotiert mit 50.000 Euro)

Garden Ink (Arne Jürgens, Sven Mehlhorn)

Die weiteren Nominierten erhalten jeweils 25.000 Euro:

Burn With Me (Eva Manuilovich, Ivan Bushmin, Nikita Melnikov)

(Eva Manuilovich, Ivan Bushmin, Nikita Melnikov) Cards and Cannons (Anica Gritzki, Jennifer Seeber, Luca Schmidt, Lucas Thieme, Jan-Ivo Lattek, Julian Seidel / HTW Berlin / DE:HIVE)

(Anica Gritzki, Jennifer Seeber, Luca Schmidt, Lucas Thieme, Jan-Ivo Lattek, Julian Seidel / HTW Berlin / DE:HIVE) Heart Drive (Jonas Pfeiffer / HAW Hamburg)

(Jonas Pfeiffer / HAW Hamburg) UnderPressure (Aaliyah Schäfer, Romy Scherwat, Lea Eschlberger, Tim Richter, Fabius Sachs, Felina Westrich, Malvina Arakelian, Rosalie Stallmann / Hochschule Darmstadt)

Beste Innovation und Technologie (dotiert mit 40.000 Euro)

Anno 117: Pax Romana (Ubisoft Mainz / Ubisoft)

Bestes Audiodesign (dotiert mit 40.000 Euro)

EVERSPACE 2: Wrath of the Ancients (ROCKFISH Games)

Bestes Gamedesign (dotiert mit 40.000 Euro)

Super Meat Boy 3D (Sluggerfly / Headup)

Bestes Grafikdesign (dotiert mit 40.000 Euro)

The Berlin Apartment (Blue Backpack / ByteRockers’ Games)

Bestes Mobiles Spiel (dotiert mit 40.000 Euro)

MicroMacro: Downtown Detective (Soft Boiled Games)

Beste Story (dotiert mit 40.000 Euro)

The Berlin Apartment (Blue Backpack / ByteRockers’ Games)

Bestes Serious Game (dotiert mit 40.000 Euro)

The Darkest Files (Paintbucket Games)

Spieler*in des Jahres (undotiert)

Dennsen86

Bestes Internationales Spiel (undotiert)

Blue Prince (Dogubomb / RAW FURY)

Sonderpreis der Jury (dotiert mit 10.000 Euro)

Forschungsverbund RadiGaMe