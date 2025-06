Deutscher Computerspielpreis: Verleihung 2026 findet in München statt

Der Deutsche Computerspielpreis (DCP) wird 2026 in München verliehen. Der nächste Austragungsort des wichtigsten Preises für die deutsche Games-Branche steht fest, nachdem Bayern das bundesweite Interessenbekundungsverfahren zur Austragung der Verleihung gewonnen hat.

Im Rahmen des Verfahrens, an dem sich alle Bundesländer beteiligen konnten, überzeugte Bayern mit einer besonders starken Bewerbung zur Weiterentwicklung der Preisverleihung. Das gaben heute die Ausrichter des DCP, das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt und der game – Verband der deutschen Games-Branche, bekannt.

„Beim Deutschen Computerspielpreis (DCP) können wir auf eine lange und erfolgreiche Partnerschaft mit Bayern zurückblicken. Daher freue ich mich, dass der DCP 2026 erneut in München stattfinden wird. Der Freistaat, als wichtiger Produktionsstandort für Games in Deutschland, hat uns mit seinem anhaltenden, starken Engagement für Games sowie neuen Ideen rund um die Preisverleihung 2026 überzeugt und sich so erfolgreich gegenüber den Mitbewerbern durchgesetzt“, sagt Dorothee Bär, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt.

„Nach einem außerordentlich gelungenen DCP-Jahrgang in diesem Jahr in Berlin freuen wir uns auf den Deutschen Computerspielpreis 2026 in Bayern. Mit starker politischer Unterstützung und einem überzeugenden Konzept für die Verleihung des Preises in der Landeshauptstadt München hat Bayern uns als gemeinsame Ausrichter des Preises überzeugt. Das verspricht eine herausragende Bühne, auf der die Spiele und die Kreativen dahinter gebührend strahlen können“, kommentiert Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche.

„Wir bauen Bayern zum Games-Standort Nummer 1 in Deutschland aus! Es ist daher ein starkes Signal, dass der Computerspielpreis im nächsten Jahr in München verliehen wird. Die Games-Branche ist die Formel 1 der Digitalisierung und passt perfekt zum Hightech-Standort Bayern. Darum werden wir in den kommenden Jahren kräftig investieren und München zur deutschen Gaming-Hauptstadt machen. Außerdem werden wir eine eigene Bayerische Games-Strategie entwickeln. Wir wollen, dass diese innovative und kreative Branche künftig in Bayern entwickelt! PS: Vielen Dank an Bundesministerin Dorothee Bär für die Entscheidung und das große Engagement für die Games-Branche!“ sagt Dr. Markus Söder, Bayerischer Ministerpräsident.

„Bei uns in Bayern werden Games als milliardenschwerer Wachstumsmarkt und ein strategisch bedeutender Wirtschaftszweig mit enormem Zukunftspotenzial gesehen. Umso mehr freue ich mich darüber, dass das Bewerbungskonzept meines Ministeriums bundesweit überzeugt hat. Ich bin mir sicher: Wir werden nächstes Jahr einen fulminanten ‚DCP dahoam‘ an der Isar ausrichten und eindrucksvoll zeigen, dass Bayern Deutschlands Heimat für Games, XR und E-Sport ist“, ergänzt Dr. Fabian Mehring, Bayerischer Staatsminister für Digitales.