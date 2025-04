Devil Jam: Einschließlich deutscher Lokalisierung

Autor:, in / Devil Jam

Macht euch bereit, euch mit euren Riffs an die Spitze des Ruhms der Hölle zu spielen! In Devil Jam übernehmt ihr die Rolle von Musikern in euren bescheidenen und schwierigen Anfängen.

Auf der Suche nach einer besseren Zukunft nehmt ihr schließlich einen Arbeitsvertrag vom Teufel höchstpersönlich an. Plötzlich findet ihr euch in der Hölle wieder – mit nur einer Mission: Befreit sie von den Horden des Todes!

Sichert euch euren Platz in der Musikgeschichte, indem ihr zur Musik jammt und endlose Horden fanatischer Groupies, wütender Mobs und rivalisierender Musiker aus der Unterwelt abwehrt. Und besiegt schließlich den größten Metal-Sänger aller Zeiten – den Tod – um euch euren Platz als unsterbliche, legendäre Künstler zu sichern.

Devil Jam Features

Rhythmusbasierte automatische Angriffssequenzen

Ein einzigartiges Inventarsystem, bei dem es auf Kraft und Waffenplatzierung ankommt

Handgezeichnete Charaktere, Effekte, Feinde und Bosse

Halbzufällig generierte Welt mit plünderbaren Schreinen

Über 4,93 Billiarden mögliche Inventarkombinationen (ohne passive Elemente)