Devil Jam: Großer Gig startet im November auf PC

Der große Gig findet am 3. November statt: Erscheinungsdatum von Devil Jam für PC enthüllt.

Der Indie-Entwickler und Publisher Rogueside Games hat den offiziellen Erscheinungstermin für das Metal-inspirierte Survivorlike-Spiel Devil Jam bekanntgegeben. Das musikalische Actionspektakel beginnt am 3. November 2025 auf dem PC. Auftritte für PlayStation 5, Nintendo Switch und Xbox Series X|S werden zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt.

Brandneuer Trailer zu Devil Jam:

Als Musiker, der sich nach einer besseren Zukunft sehnt und dafür einen Vertrag mit dem Teufel unterzeichnet, wagen Spieler den Abstieg in die Hölle und legen dort den Auftritt ihres Lebens hin.

Mit besessenen Instrumenten ausgerüstet, wird jeder Run in Devil Jam zu einer einzigartigen Jam-Session: Die Instrumente spielen im Takt des Beats und werden zur tödlichen Waffe gegen Horden höllischer Gegner, rivalisierender Rockstars und fanatischer Groupies.

Key-Features von Devil Jam:

Besessene Instrumente als Waffen, automatisch gespielt im Takt des Metal-Beats

Rasante und actiongeladene Kämpfe in den Tiefen der Hölle

Handgezeichnete Höllenlandschaften und Charaktere mit liebevoll gestalteten Effekten

Mächtige Bosse, die Geschick und Strategie verlangen

Einzigartiges Inventar mit 12 Slots und über 4,93 Billiarden möglichen Kombinationen für individuelle Waffenplatzierungen und mächtige Synergien