Devil Jam: Kombiniert Roguelite-Action mit Metal-Exzess in der Hölle

Mit Devil Jam kämpft ihr euch durch feurige Unterwelt-Jamsessions und werdet zur ultimativen Metal-Ikone.

In Devil Jam taucht ihr tief in die feurigen Tiefen der Hölle ein. Nachdem ihr einen verfluchten Vertrag mit dem Teufel unterschrieben habt, müsst ihr den Auftritt eures Lebens nach dem Tod liefern.

Bewaffnet mit besessenen Instrumenten und einer Seele voller Riffs, kämpft ihr gegen aggressive Mobs, durchgedrehte Fans und höllische Rivalen. Jeder Lauf ist eine neue Jamsession, die euch vor unterschiedliche Herausforderungen stellt.

Das Inventarsystem mit 12 Slots bietet fast unbegrenzte Build-Möglichkeiten. Die richtige Kombination von Ausrüstung, Platzierung und Synergien ist der Schlüssel zum Erfolg. Nur wer das Kampfsystem meistert, kann die Macht des Metals nutzen und schließlich den Tod selbst besiegen.

Die handgezeichneten Höllenlandschaften und stilvollen Animationen erwecken die Unterwelt zum Leben. Temporeiche Läufe und actiongeladene Showdowns verlangen von euch Geschick, Timing und schnelle Entscheidungen, um am Ende als größte Metal-Ikone hervorzugeh1en.

Devil Jam erscheint am 26. März 2026 für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch.