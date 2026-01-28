Devil May Cry 5: Mega‑Boost: 2,4 Mio. zusätzliche Verkäufe dank Netflix-Serie

Capcom hat neue Verkaufsdaten veröffentlicht, und Devil May Cry 5 steht dabei überraschend an der Spitze. Der Actiontitel war in den vergangenen neun Monaten das meistverkaufte Spiel des Publishers – ein bemerkenswerter Erfolg für einen Titel, der bereits mehrere Jahre auf dem Markt ist.

Der entscheidende Faktor: die Netflix Animationsserie, die dem Franchise einen massiven Popularitätsschub verschafft hat. Seit deren Veröffentlichung konnte DMC5 zusätzliche 2,426 Millionen Einheiten verkaufen. Capcom führt diesen Anstieg auf eine Kombination aus der gesteigerten Sichtbarkeit durch die Serie und gezielten Preisaktionen zurück, die den Einstieg für neue Spieler erleichtert haben.

Der Effekt zeigt, wie stark transmediale Synergien wirken können. Während viele Serienadaptionen lediglich das Interesse an einer Marke auffrischen, hat Devil May Cry 5 einen echten kommerziellen Höhenflug erlebt. F

ür Capcom ist das ein klarer Beweis dafür, dass strategische Preisgestaltung und mediale Präsenz Hand in Hand funktionieren.