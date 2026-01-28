Devil May Cry 5: Mega‑Boost: 2,4 Mio. zusätzliche Verkäufe dank Netflix-Serie

Capcom hat neue Verkaufsdaten veröffentlicht, und Devil May Cry 5 steht dabei überraschend an der Spitze. Der Actiontitel war in den vergangenen neun Monaten das meistverkaufte Spiel des Publishers – ein bemerkenswerter Erfolg für einen Titel, der bereits mehrere Jahre auf dem Markt ist.
Der entscheidende Faktor: die Netflix Animationsserie, die dem Franchise einen massiven Popularitätsschub verschafft hat. Seit deren Veröffentlichung konnte DMC5 zusätzliche 2,426 Millionen Einheiten verkaufen. Capcom führt diesen Anstieg auf eine Kombination aus der gesteigerten Sichtbarkeit durch die Serie und gezielten Preisaktionen zurück, die den Einstieg für neue Spieler erleichtert haben.
Der Effekt zeigt, wie stark transmediale Synergien wirken können. Während viele Serienadaptionen lediglich das Interesse an einer Marke auffrischen, hat Devil May Cry 5 einen echten kommerziellen Höhenflug erlebt. F
ür Capcom ist das ein klarer Beweis dafür, dass strategische Preisgestaltung und mediale Präsenz Hand in Hand funktionieren.
🤣Das ist crazy
Schon krass wie Filme/Serien und Games Hand in Hand gehen können wenn beides gut gemacht ist. Hätte ich Cyberpunk 2077 nicht gespielt hätte ich mir wahrscheinlich auch nie die Serie Cyberpunk: Edgerunners auf Blu-ray geholt. Bin gespannt auf die Serie und freue mich es endlich nachholen zu können. Aber ja, hast du recht. 2,4 Millionen sind crazy. So oft verkaufen sich teilweise andere Spiele nicht auf die gesamte Lebenszeit😂
Absolut…und jetzt schau ich mir durch die Konversation mal demnächst Edgrunner an😂👍🏼
Der Rattenschwanz wird immer länger😂👍
Na dann viel Spaß damit.
😂👍🏼👍🏼
Zeitgleich gabs das game mehrfach im Sale für +\- 10€.
Hätte es mir um ein Haar auch auf PS5 gekauft, bis ich gemerkt habe, dass ich es auf XSX besitze und noch keine Minute gespielt habe 🫣
Ist manchmal so😂
Habs direkt zu Release geholt und war einer meiner ersten Spiele auf der Ps5, war richtig gut👍🏼
Hab garnichts von einer Devil May Cry Serie mitbekommen xD bin aber auch kein Anime Fan
bei Fallout hatte ich aber den selben Effekt 🙂
Das scheint sich auszuzahlen, Filme/Serien als Werbung für Videospiele zu nutzen 🤑.
Oh, ich hab bis jetzt gerade auch noch nicht gewusst, dass eine DMC Serie gibt. Gibt es hier Erfahrungen? Kann man sich die Serie geben, auch wenn man kein Anime Fan ist?
Wenn man kein Anime Fan ist sicherlich nicht. Es ist halt einer 😉
Fand sie Okayish. Der erste Anime damals war besser. Dunkler und mehr an DMC.
Der jetzige Anime ist was eigenes ohne Bezug zu den Spielen und hat einige bekannte Charas aus dem Franchise dabei, wie Lady z.B. und setzt auf die typische Marvel Formel mit Action, Comedy, Drama etc.
Hat auch viele Easter Eggs zu den Spielen.
Leider, wie bei so viele Serien heutzutage, muss die moralische Keule mit dabei sein, die auf politische Ereignisse in der echten Welt reagiert.
Okay, besten Dank für die zusammenfassende Info. Dann bin ich eher raus 😊
Also kommt zu jedem Spiel bald eine Serie? 😜
Serien /Filme werden jetzt noch öfter Hand und Hand gehen, ist aber auch gut so.
Leute lassen sich halt beeinflussen, so ist das halt. Merkt man ja auch an Musik, wenn man unter seinen Favoriten plötzlich ganz viele Kommentare liest alla „wer ist noch hier wegen ‚Serie XYZ‘?..“
Wahnsinn! Ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn es zur Serie ein neues Fallout gegeben hätte. Ähm. Ich will es doch wissen!
Heftig wegen ner Serie
Wenn ich ein Spiel zocke, habe ich auch immer direkt Lust eine passende Serie dazu zuschauen. Ist bei mir momentan mit Dragon Ball auch der Fall