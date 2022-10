Devil May Cry 5: Über 6 Millionen Spiele verkauft

Capcom hat offiziell verkündet, dass sich Devil May Cry 5 über 6 Millionen mal verkaufen konnte. Somit sollte eine Fortsetzung so gut wie sicher sein.

#DevilMayCry 5 has sold more than 6 million copies worldwide! Thank you to all the SSStylish fans out there for your support! pic.twitter.com/ztGbsF0fh7

