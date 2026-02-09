Devil May Cry 6: Mögliche Ankündigung bei nächster State of Play

Devil May Cry 6 angeblich in Entwicklung – mögliche Ankündigung schon auf der nächsten State of Play.

In der Devil‑May‑Cry‑Community macht aktuell ein neues Gerücht die Runde: Devil May Cry 6 soll sich angeblich in Entwicklung befinden – und eine Ankündigung noch 2026 stattfinden.

Der Auslöser des Gerüchts ist die Behauptung des X‑User TripleSevven_, der behauptet, DmC 6 soll eine arabische Lokalisierung erhalten. Genau diese Info brachte die Spekulationen ins Rollen, da Capcom in der Vergangenheit neue Lokalisierungen meist erst dann vorbereitet hat, wenn ein Projekt weit genug fortgeschritten war.

Offiziell gibt es keinerlei Bestätigung von Capcom. Das Studio hat weder Devil May Cry 6 angekündigt noch Hinweise auf einen neuen Serienteil gegeben. Dennoch passt das Gerücht in die aktuelle Release‑Strategie des Publishers, der mehrere große Projekte parallel entwickelt und zuletzt verstärkt auf globale Märkte setzt.

TripleSevven_ behauptet außerdem, dass die Enthüllung höchstwahrscheinlich auf der kommenden State of Play stattfinden könnte – ein naheliegender Ort, da die Reihe traditionell eng mit PlayStation verbunden ist. Ob das stimmt, bleibt abzuwarten.