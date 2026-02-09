Devil May Cry 6: Mögliche Ankündigung bei nächster State of Play

In der Devil‑May‑Cry‑Community macht aktuell ein neues Gerücht die Runde: Devil May Cry 6 soll sich angeblich in Entwicklung befinden – und eine Ankündigung noch 2026 stattfinden.
Der Auslöser des Gerüchts ist die Behauptung des X‑User TripleSevven_, der behauptet, DmC 6 soll eine arabische Lokalisierung erhalten. Genau diese Info brachte die Spekulationen ins Rollen, da Capcom in der Vergangenheit neue Lokalisierungen meist erst dann vorbereitet hat, wenn ein Projekt weit genug fortgeschritten war.
Offiziell gibt es keinerlei Bestätigung von Capcom. Das Studio hat weder Devil May Cry 6 angekündigt noch Hinweise auf einen neuen Serienteil gegeben. Dennoch passt das Gerücht in die aktuelle Release‑Strategie des Publishers, der mehrere große Projekte parallel entwickelt und zuletzt verstärkt auf globale Märkte setzt.
TripleSevven_ behauptet außerdem, dass die Enthüllung höchstwahrscheinlich auf der kommenden State of Play stattfinden könnte – ein naheliegender Ort, da die Reihe traditionell eng mit PlayStation verbunden ist. Ob das stimmt, bleibt abzuwarten.
Das würde mich sehr freuen, DMC 5 hat mir richtig Spaß gemacht und möchte auch wissen wie es mit der Story weitergeht.
Teil 5 war schon recht spaßig
OMG das wäre super und bitte reizt die Xbox Series X aus und bitte ein PS5 PRO unterstützung. Devil May Cry ist mit abstand das beste Hack n Slay Spiel.
Ist ja bloss noch ein gerücht, hoffe aber ein fünkchen Hoffnung!
State of Play safe diese Woche. Ankündigung heute oder morgen.
Hoffentlich mit Wolverine.
Ich bin ein großer Fan von Teil 1. Alles was danach kommt, konnte mich nicht begeistern. Aber ich bin auch kein Fan von Fortsetzungen, egal welches Medium.
Teil 1 ist meiner Ansicht nach der unfairste Teil, alleine die Kamerawinkel waren nervtötend, braucht unbedingt ein Remake.
Na hoffentlich besser als Teil 5.. Gott, da hat Capcom auch echt nur das nötigste getan.
Für mich als Fan war das ne mega Enttäuschung..
3 (4) Charas, die viel zu kurz kamen. Kaum hattest du dich etwas eingespielt, kam direkt der nächste. Die Level waren komplett langweilig und ohne wirkliche Abwechslung, mit einer monotonen Farbpalette in Braun und Grau. Gegner und Bossen waren reine draufklopp Objekte ohne Tiefgang.
Sie haben sich nicht mal die Mühe gemacht für Kyrie ein Modell zu erstellen.. Stimme im Hintergrund, das wars..
Sorry Capcom, wenn ihr wirklich mal wieder ein gutes DMC haben wollt, dann fragt mal Ninja Theory. DMC: Devil May Cry war und ist einfach der beste Teil der kompletten Reihe.
Charadesign mag nicht allen zusagen, genau wie einige Storyparts, aber Gameplay, Leveldesign, Bosse, Gegner und Musik – großartig!!