Devolver Digital: Börsengang Ende 2021 laut Bericht

Laut einem neuen Bericht des Telegraph arbeitet Devolver Digital aktuell an einem Börsengang für Ende 2021.

Das 2009 gegründete Unternehmen Devolver Digital schaffte es sich über die Jahre innerhalb der Gaming-Industrie einen Namen zu machen. Angefangen bei Serious Sam-Remakes, reicht das Portfolio des Publishers über beliebte Indie-Spiele wie Hotline Miami, Shadow Warrior, Enter the Gungeon, Ruiner, Gris und Katana Zero bis hin zu den zuletzt veröffentlichten und sehr erfolgreichen Titeln Fall Guys und Loop Hero.

Laut Telegraph steht Devolver Digital nun kurz davor ein an der Londoner Börse notiertes Unternehmen zu werden. Banker von Zeus Capital arbeiteten dem Bericht zufolge bereits an einem möglichen Deal, welcher den Börsengang voraussichtlich für Ende 2021 ermöglichen soll.

Zum Start könnte die Bewertung des Unternehmens Schätzungen zufolge bei etwa einer Milliarde GBP (1,4 Milliarden USD) liegen. Diese beeindruckende Zahl kommt höchstwahrscheinlich besonders durch die starke Performance von Fall Guys zustande, dessen PC-Version sich bisher 8,2 Millionen Mal verkaufen konnte.