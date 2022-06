Devolver Digital: Präsentiert zahlreiche neue Telespiele

Devolvers jährliche Pressekonferenz trat dieses Jahr hinter der Pre-Show zurück – ein 30-minütiger Countdown zu einer branchenverändernden Singularität, bei der sich die Welt fragt, wie zum Teufel digitale Marketing-Showcases jemals wieder so sein werden wie früher.

Es gab neben diesen verwirrenden Sätzen allerdings auch einige Spieleankündigungen. Cult of the Lamb kommt am 11. August auf den Markt und es gibt gleich noch eine Demo auf Steam dazu! Anger Foot hat ebenfalls eine Demo auf Steam! Für Skate Story und The Plucky Squire gibt es zwar keine Demos, dafür aber schicke Trailer, die man sich immer wieder ansehen kann.

The Plucky Squire | All Possible Futures | 2023 | PC, Switch, PS5, Xbox S/X

The Plucky Squire folgt den magischen Abenteuern von Jot und seinen Freunden – Bilderbuchfiguren, die eine dreidimensionale Welt außerhalb der Seiten ihres Buches entdecken. Als der bösartige Humgrump erkennt, dass er der Bösewicht des Buches ist – dazu bestimmt, seinen Kampf gegen die Mächte des Guten für alle Ewigkeit zu verlieren -, wirft er den heldenhaften Jot aus den Seiten des Buches hin und verändert die Geschichte damit für immer.

Springe in diesem charmanten Action-Adventure zwischen 2D- und 3D-Welten hin und her – löse Rätsel, haue Dachsen auf die Nuss, fliege mit einem Jetpack und genieße viele weitere entzückende und überraschende Mini-Herausforderungen, während du zum wahren Helden eines lebendigen Geschichtenbuchs wirst.

Anger Foot | Free Lives | 2023 | PC

Anger Foot ist ein blitzschneller Hardbass-Kracher, der Türen eintritt und Ärsche versohlt. Stürzt euch durch den koffeinhaltigen Fiebertraum von Shit City und tretet in einer bedrohlichen Menagerie gnadenlosen Gangstern in den Hintern.

Cult of the Lamb | Massive Monster | 11. August 2022 | PC, Switch, PS5, PS4, Xbox S/X, XB1

Gründet euren eigenen Kult in einem Land der falschen Propheten, wagt euch in verschiedene und mysteriöse Regionen, um eine treue Gemeinschaft von Waldanbetern aufzubauen und ihr Wort zu verbreiten, um der einzig wahre Kult zu werden. Der lammfromme Titel erscheint am 11. August für PC, Switch, PlayStation und Xbox.

Skate Story | Sam Eng | 2023 | PC

Ihr seid ein Dämon in der Unterwelt, der aus Glas und Schmerz besteht. Bis dahin scheint also alles normal. Nun aber hat euch der Teufel höchstpersönlich ein Skateboard und einen einfachen Deal mit auf den Weg gegeben: Skatet damit zum Mond und verschluckt ihn – und ihr werdet befreit. Klingt absolut logisch, oder?

So geht es mit Ollies, Kickflips, und Grinds durch die Asche und den Rauch der Unterwelt – eine auf den ersten Blick scheinbar unmögliche Aufgabe. Skatet schnell, um Dämonen zu vernichten und andere gequälte Seelen auf eurer Reise vom zerbrechlichen Anfänger zum abgebrühten Skater zu retten.