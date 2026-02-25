Devolver Digital: Serious Sam: Shatterverse in Korea eingestuft

Das unangekündigte Serious Sam: Shatterverse hat in Korea eine Alterseinstufung erhalten.

Das bislang unangekündigte Serious Sam: Shatterverse ist in Südkorea bewertet worden. Die Einstufung legt nahe, dass der neue Teil der Shooter-Reihe kurz vor einer offiziellen Vorstellung stehen könnte.

Details zum Spiel selbst oder Plattformen sind noch nicht bekannt, doch die Registrierung deutet darauf hin, dass die Arbeiten weit genug fortgeschritten sind, um eine Veröffentlichung vorzubereiten.

Die Serious Sam-Reihe wird von Croteam entwickelt und von Devolver Digital veröffentlicht. Sie ist für ihren schnellen, chaotischen Shooter‑Stil bekannt. Das aktuelle Serious Sam: Siberian Mayhem erschien 2022.