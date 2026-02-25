Devolver Digital: Serious Sam: Shatterverse in Korea eingestuft

Das bislang unangekündigte Serious Sam: Shatterverse ist in Südkorea bewertet worden. Die Einstufung legt nahe, dass der neue Teil der Shooter-Reihe kurz vor einer offiziellen Vorstellung stehen könnte.
Details zum Spiel selbst oder Plattformen sind noch nicht bekannt, doch die Registrierung deutet darauf hin, dass die Arbeiten weit genug fortgeschritten sind, um eine Veröffentlichung vorzubereiten.
Die Serious Sam-Reihe wird von Croteam entwickelt und von Devolver Digital veröffentlicht. Sie ist für ihren schnellen, chaotischen Shooter‑Stil bekannt. Das aktuelle Serious Sam: Siberian Mayhem erschien 2022.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hatte bisher noch keine Berührungspunkte mit der Reihe, mal sehen ob es mir gefallen wird.
Kult. Bin seit teil 1 dabei
Das 1-Wort-lange Fazit „Kult“ passt ganz gut zu Serious Sam, weil es… da stimme ich zu… kultig ist, aber gleichzeitig auch unfassbar eindimensional und stumpf. Doom ist ein High-End-RPG im Vergleich 😀
Kann mich da an stumpfes geballter und Gegnermassen erinnern.
Sowie an ein anti-cheattool das im späteren verlauf ein gegner kam, der Unbesiegbar war, wenn man eine Raubkopie hatte 😅
Könnte ganz spaßig sein.
Ein neuer Teil der Serie wäre echt top 😅✌🏻 hätte ik Bock drauf 😅
Ich mag die Spieler, daher ziemlich cool. 😎
„Aaaaaaaaaaaaah!“
Die Reihe wollte ich schon immer mal spielen