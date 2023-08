Devolver Digital: Zahlreiche Spiele noch in diesem Jahr

Kürzlich veranstaltete Kult-Publisher Devolver Digital einen unkonventionellen Livestream mit dem Namen „Devolver Delayed“, in welchem man seine auf 2024 verschobenen Spiele feierte.

Darunter The Plucky Squire, Pepper Grinder, Skate Story, Anger Foot und Stick it to the Stickman, die alle erst nächstes Jahr erscheinen werden.

Doch auch für 2023 hat Devolver Digital noch einige vielversprechende Spiele im Petto. Bestätigt sind Wizard with a Gun, Gunbrella, The Cosmic Wheel Sisterhood, Karmazoo, The Talos Principle 2 und ein DLC für McPixel 3.

Während bei den meisten Spielen nur bekannt ist, dass sie noch in diesem Jahr erscheinen werden, verfügt The Cosmic Wheel Sisterhood schon über einen offiziellen Veröffentlichungstermin. Das narrative Abenteuer startet am 16. August auf Nintendo Switch und PC.