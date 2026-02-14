Diablo 2: Resurrected: 40 Minuten Gameplay mit dem neuen Hexenmeister

Schaut euch in einem neuen Gameplay-Video den Hexenmeister an, der kürzlich als neue Klasse in Diablo II: Resurrected hinzugekommen ist.

In Diablo II: Resurrected steht euch seit Kurzem mit dem Hexenmeister eine neue spielbare Klasse zur Verfügung.

Wir haben direkt selbst Hand angelegt und den neuen Charakter ausprobiert. In einem frischen Gameplay-Video zeigen wir euch rund 40 Minuten vom Spielanfang, damit ihr euch einen eigenen Eindruck vom Spielstil und den ersten Fähigkeiten machen könnt.

Ihr startet klassisch im ersten Akt, sprecht mit den NPCs im Lager, nehmt eure ersten Quests an und zieht anschließend in die Wildnis, um euch mit Untoten, Dämonen und größeren Gegnergruppen anzulegen. Dabei wird schnell klar, dass der Hexenmeister auf dunkle Magie, Flüche und beschworene Helfer setzt.

Statt frontal draufzugehen, kontrolliert ihr das Schlachtfeld aus der Distanz und lasst eure Begleiter für euch kämpfen.

