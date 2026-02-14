Diablo 2: Resurrected: 40 Minuten Gameplay mit dem neuen Hexenmeister

In Diablo II: Resurrected steht euch seit Kurzem mit dem Hexenmeister eine neue spielbare Klasse zur Verfügung.
Wir haben direkt selbst Hand angelegt und den neuen Charakter ausprobiert. In einem frischen Gameplay-Video zeigen wir euch rund 40 Minuten vom Spielanfang, damit ihr euch einen eigenen Eindruck vom Spielstil und den ersten Fähigkeiten machen könnt.
Ihr startet klassisch im ersten Akt, sprecht mit den NPCs im Lager, nehmt eure ersten Quests an und zieht anschließend in die Wildnis, um euch mit Untoten, Dämonen und größeren Gegnergruppen anzulegen. Dabei wird schnell klar, dass der Hexenmeister auf dunkle Magie, Flüche und beschworene Helfer setzt.
Statt frontal draufzugehen, kontrolliert ihr das Schlachtfeld aus der Distanz und lasst eure Begleiter für euch kämpfen.
Vielleicht schaue ich noch irgendwann in Diablo 2 rein, hatte bisher nur Diablo 4 gezockt und viele sagen, dass der zweite Teil der beste ist, die Klasse sieht ganz ok aus, würde aber eher eine andere Klasse zocken.
Hab damals nicht in Teil 2 reingefunden.
Überleg auch nochmal auf Konsole, mit moderner Steuerung, nochmal eine Chance zu geben.
Teil 3 hab ich einmal durchgespielt, fand ich gut, aber das ewig ist dann wiederum nicht meins. Die Kampagne mit den Videoszenen haben aber Atmo geschaffen und das Gameplay soweit getragen.
Fand ich auch bei Diablo 4, wären einige coole Zwischensequenzen während der Kampagne dabei, die einen zum Weiterspielen motiviert haben.
Die Klasse kostet aber auch 25€ extra 😅
Ne, das ist es mir nicht wert 😅.
Mir auch nicht… Ich habe auch bei Teil 3 für die wirklich coole Necromancer Klasse nicht 15€ bezahlt, konnte sie aber durch einen Bug mal etwas spielen.
Teil 2 habe ich nur in der Beta angespielt, und es ist schon merklich ziemlich alt.
Teil 3 ist da schon deutlich…fluffiger 😄
1€ pro Jubiläumsjahr. 🙂
Wenn Sie das Spiel dabei auch 25 Jahre nach vorne bewegt hätten wäre es vollkommen ok 😁
Muss zugeben das ich erst mit Teil 3 angefangen habe.
Ach ja… Diablo 2 hat so viele Jugenderinnerungen bei mir. Allein der Kauf… Amazon gab es noch nicht. Es wurde per Telefon bei Quelle bestellt. Kam dann aber zwei Tage lang nicht. Auf Nachfrage erfuhr man dann, dass es ausverkauft sei. Im nahen Umkreis gab es auch keinen Elektroladen, also mit der Bahn nach Köln, dort in den Saturn auf der Hohestraße und die hatten noch 30 Stück 😂