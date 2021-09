Diablo 2: Resurrected: Details zur Xbox Series X/S Optimierung

Design Director bei Vicarious Visions, ein Blizzard Entertainment Unternehmen, Rob Gallerani, gab Details zur Optimierung von Diablo 2: Resurrected für Xbox Series X/S bekannt.

„Es war wichtig, die Nostalgie des Klassikers visuell zu erhalten. Wir geben den Spielern sogar die Möglichkeit, per Knopfdruck zwischen D2R und dem Originalspiel zu reisen. Je größer der visuelle Kontrast, zwischen den beiden ist, desto beeindruckender wirkt es. Die Möglichkeiten der Xbox Serie X|S haben es uns ermöglicht, die Grenzen des ursprünglichen 2D-Sprite-basierten Spiels zu einem vollständig physikalisch basierten 3D-Spiel zu machen, das mit dynamischer Beleuchtung und Auflösungen bis zu 4K gerendert wurde. Es ist unglaublich. Diablo II jetzt auf einer Konsole vor einem Großbildfernseher in 4K zu spielen, ist eine meiner liebsten Arten, das Spiel zu erleben.“

„Sanctuary war noch nie so fesselnd wie heute. Unsere Spieler werden ein klassisches Spiel spielen, das genauso schnell läuft wie in 2D, aber in brandneuer 3D-High-Definition-Grafik, die durch die auf dem PC emulierten 4K-Auflösungen noch verstärkt wird. Um die unglaubliche Grafik zu ergänzen, werden Xbox Series X|S-Spieler in der Lage sein, ihre Reise in epischem 7.1-Surround-Sound zu erleben. „