Diablo 2: Resurrected: Keine Balance-Änderungen vorgesehen

Blizzard möchte Spielern von Diablo 2: Resurrected eine authentische Spielerfahrung liefern, die sie vom Original her kennen. Daher wird man keine Änderungen an der Balance des Action-Rollenspiels vornehmen.

Im Interview mit PCGamesN sagte Lead Producer Chris Lena:

„Ja, wir haben uns entschieden, im Moment keine Balance-Änderungen vorzunehmen, und zwar genau aus dem Grund, dass wir sicherstellen wollen, dass wir das authentische Erlebnis liefern. Wer weiß, was in der Zukunft mit dem Feedback passieren könnte. Ich weiß, dass unsere Designer eine Liste von Dingen haben, die sie gerne machen würden. Wir werden also sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt.“