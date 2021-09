Diablo 2: Resurrected: Mit welcher Klasse habt ihr das Spiel gestartet? Jetzt abstimmen!

In einer neuen Umfrage möchten wir von euch erfahren, mit welcher Klasse ihr Diablo 2: Resurrected gestartet habt?

Xboxdynasty-User @DarthMonday hat sich bei uns gemeldet und sich eine neue Umfrage gewünscht, um so von allen Diablo 2: Resurrected-Spielern in der Community zu erfahren, mit welcher Klasse sie das Spiel gestartet haben – und liefert die Frage gleich mit:

Die Tore der Hölle sind seit dem 23.09.2021 wieder geöffnet. Wer sich von den leichten serverseitigen Startschwierigkeiten nicht hat abschrecken lassen, kann seitdem in einem neuen Glanz gegen Diablo, Baal und Co. antreten, tonnenweise Loot sammeln und vor allem seine eigenen Heroen leveln.

An wessen Seite habt ihr euch in die bereits vor 20 Jahren gut funktionierende Suchtspirale begeben? Gebt jetzt eure Stimme ab!

Mit welcher Klasse habt ihr Diablo 2: Resurrected gestartet? Assassaine

Amazone

Barbar

Druide

Paladin

Zauberin 25 votes ABSTIMMEN

Neben releasetypischen Stolpersteinen scheint auf den Konsolen das Matchmaking zur Suche nach Mitspielern außerhalb der eigenen Freundesliste nicht ganz so zu funktionieren wie gewollt – eine (passende) Party zu finden hat in etwa so gute Chancen wie die Suche nach einem einzigartigen Gegenstand bei Gheeds-Glücksspiel.

Vielleicht findet sich hier eine Xboxdynasty-Gruppe? Ebenso bietet sich der Xboxdynasty Club auf Xbox Live an, um sich so für gemeinsame Runden zu verbünden. Meldet euch gerne in den Kommentaren, wenn ihr noch Mitspieler braucht.