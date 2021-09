Diablo 2: Resurrected: Verlorene Charakter auch nach Patch immer noch Problem

Diablo 2: Resurrected wurde am 23. September veröffentlicht und nicht wenige Spieler beklagen das Verschwinden oder Sperren ihrer Charaktere und den Verlust des Spielfortschritts.

Der Charaktersperre führt vermutlich darauf zurück, dass das System nicht erkennt, dass Spieler den Server verlassen haben und die folgende Fehlermeldung ausgibt, wenn sie versuchen, sich erneut einzuloggen:

Blizzard hat mit dem Wartungsupdate 9.24 am 26. September versucht, die Fehler zu beheben, aber bestimmte Charaktere bleiben immer noch gesperrt. Das Problem wird von Blizzard nach eigenen Angaben weiter untersucht und zu beheben versucht.

[#D2R] Live Maintenance has concluded. We're aware that some characters remain stuck in closed games. We are working to return those characters to a playable state as soon as possible.

— Blizzard CS – The Americas (@BlizzardCS) September 26, 2021