Diablo 2: Resurrected: Warlock ist die erste neue Klasse seit 25 Jahren

Zum 30‑jährigen Jubiläum erhält Diablo 2 Resurrected seine achte Klasse: Der Warlock beschwört, bindet und verschlingt Dämonen wie kein anderer.

Ein historischer Moment für Sanctuary: Diablo 2 Resurrected erweitert sein legendäres Klassen‑Roster um den Warlock – die erste neue Klasse seit über einem Vierteljahrhundert.

Passend zum 30‑jährigen Jubiläum der Reihe feiert Blizzard damit nicht nur die Vergangenheit, sondern öffnet auch ein neues Kapitel für eines der ikonischsten Action‑RPGs aller Zeiten.

Der Warlock bringt einen völlig eigenen Spielstil mit. Sein Fokus liegt auf Beschwören, Binden und Konsumieren von Dämonen, wodurch eine enorme Bandbreite an taktischen Möglichkeiten entsteht.

Spieler kombinieren dämonische Diener, Opfermechaniken und dunkle Zauber zu hunderten Varianten, die das klassische Diablo‑2‑Gameplay spürbar erweitern.

Die neue Klasse versteht sich als Tribut an die Community, die Diablo II seit Jahrzehnten am Leben hält. Der Warlock soll Veteranen wie Neueinsteigern eine frische Perspektive bieten – und gleichzeitig die tiefe, düstere Atmosphäre bewahren, die das Spiel unsterblich gemacht hat.

Das 30-jährige Jubiläum von Diablo IV steht somit auch im Zeichen des Updates „Reign of the Warlock” für Diablo II: Resurrected.

Dieses umfangreiche Update führt aber nicht nur eine neue spielbare Klasse mit einzigartigen Beschwörungs- und Bindungsfähigkeiten ein, sondern auch bedeutende Änderungen am Gameplay. Freut euch auf neue Terrorzonen, Beutegefilter und erweiterte Inventar-Registerkarten sowie einen neuen Endgegner.

Sanctuary bekommt damit eine neue Art von Held – und die Spieler eine neue Art, Diablo 2 Resurrected zu erleben.

Größter Kritikpunkt ist jedoch, dass Diablo II: Resurrected – Reign of the Warlock satte 24,99 € kostet. Die Diablo II: Resurrected – Infernal Edition kostet 39,99 €.