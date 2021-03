Diablo 2: Resurrected: Warnung vor falschen Alpha-Einladungen

Bevor Diablo 2: Resurrected veröffentlicht wird, plant man zwei Alpha-Tests zum Action-Rollenspiel zu veranstalten.

Die Details dazu sind aber nicht bekannt.

Jetzt warnt Blizzard vor falschen Einladungen oder Angeboten für Zugänge zur Alpha.

Adam Fletscher, Community Development Lead für Diablo schickte einen Tweet ab und sagte, dass man nicht auf so etwas hereinfallen sollte.

Der beste Weg um in einen Alpah-Test zu kommen, sei über die offizielle Webseite von Diablo.

Here is a great example:https://t.co/Czl4vixAPc

— Adam Fletcher (@PezRadar) March 2, 2021