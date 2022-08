Diablo 4: Alpha-Leak mit ersten Eindrücken

Nachdem bereits durchgesickert ist, dass das Feedback in der „geheimen“ Alpha von Diablo 4 durchweg positiv ist, wurden nun weitere Inhalte aus dieser Testphase online gestellt. In diesem Leak via Reddit könnt ihr euch einen ersten kleinen Eindruck von den Anpassungsmöglichkeiten in der Alpha verschaffen.

Die kurzen Szenen gibt es hier und in einer Galerie zu sehen: