Diablo 4: Design Lead Joe Shely neuer Game Director

Die Vorwürfe der sexuellen Belästigung und Diskriminierung von Mitarbeitern haben zu einem Exodus bei Activision Blizzard geführt, da viele Mitarbeiter aufgrund ihrer Verwicklung in die Kontroversen entlassen wurden. Auch Diablo 4 hat zwei seiner führenden Mitarbeiter mit Game Director Luis Barriga und Lead Designer Jesse McCree verloren. Als Ersatz für Barriga wurde jetzt Design Lead Joe Shely offiziell bestätigt.

„Als Design Lead, der von Anfang an an diesem düsteren, gemeinsamen Open-World-Action-Rollenspiel gearbeitet hat, fühle ich mich geehrt, die Vision von Diablo 4 als neuer Game Director fortzuführen, und ich fühle mich geehrt, das Team zu repräsentieren, das sein Herz in dieses Spiel steckt.“, schrieb Joe Shely auf der Blizzard-Website.