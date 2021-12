Diablo 4: Details über Neuerungen von Gegenständen und Effekten

Autor:, in / Diablo 4

Erfahrt mehr über die Neuerungen bei Gegenständen, der Charakterentwicklung und den visuellen Effekten in Diablo 4.

Bevor sich das Jahr dem Ende neigt, berichtet Blizzard in einem weiteren Quartalsupdate über die voranschreitenden Entwicklungen im Action-Rollenspiel Diablo 4.

So kann man mittlerweile eine interne spielbare Version vorweisen, was einen Meilenstein für das Team darstellt. In diesem Quartalsupdate spricht daher auch Lead Systems Designer Joe Piepiora über Neuerungen beim Gegenstandssystem. Außerdem erzählt Lead Visual Effects Artist Daniel Briggs mehr über die visuellen Effekte.

Gegenstands- und Paragonsystem

Zum Thema Gegenstände erzählt Piepiora etwa, dass Affixe für Fertigkeitsränge zurückkehren und diese mächtiger werden, wenn ihr in die jeweilige Fertigkeit Punkte investiert. Gegenstände mit Fertigkeiten, die ihr nicht besitzt, können sogar trotzdem benutzt werden.

Des Weiteren werden legendäre Eigenschaften jetzt auf mehreren Ausrüstungsplätzen auftauchen können. Für eine Eigenschaft muss also nicht mehr nach einem bestimmten Gegenstandstyp gesucht werden. Sie werden nun auf Ringen, Brustpanzern oder Helmen zu finden sein.

Und wenn ihr eine passende Eigenschaft findet, sich diese aber auf einem falschen Gegenstand oder einer falschen Waffe befindet, kommt der Okkultist ins Spiel. Beim Okkultisten könnt ihr eine Eigenschaft auf Kosten des Gegenstands extrahieren und in einen anderen legendären Gegenstand einsetzen.

Mit dem Paragonsystem und den Paragontafeln stellt der Entwickler eine neue Funktion vor, die Spieler mit jeder Klasse auf Stufe 50 freischalten werden. Damit legt man den Fokus mehr auf die Anpassbarkeit von Builds, wodurch ihr bestimmt, wie sich euer Held entwickelt.

Blizzard schreibt dazu:

„Euer Held beginnt seine Reise durch das Paragonsystem auf dem zentralen Anfangsfeld der Einführungstafel seiner Klasse. Von dort werdet ihr Entscheidungen treffen und euch so nach außen arbeiten. Wenn euer Held ein Torfeld erreicht, wählt ihr eine neue Paragontafel aus, die ihr an diese Stelle anfügen wollt. So könnt ihr euch euer eigenes Set an Boni zusammenstellen, das euren Helden stärken und eure Hingabe für seinen Fortschritt zeigt. Ihr könnt diese Paragontafel immer weiter anpassen und verbessern, während ihr das Spiel mehrfach durchspielt.“

Die Paragontafeln bestehen aus verschiedenen Arten von Feldern, die eigene Eigenschaften besitzen und wie folgt erklärt werden:

Normale Felder

Diese Felder sind ziemlich selbsterklärend und erhöhen eure Werte etwas. Normale Felder dienen als Verbindungsstücke und tauchen überall auf der Tafel häufig auf.

Magische Felder

Magische Felder können auf der Tafel in Gruppen gefunden werden und gewähren eine starke und vielfältigere Gruppe von Vorteilen. Wie ihr euch denken könnt, sind sie seltener als normale Felder, aber ihr werdet trotzdem auf genug von ihnen treffen.

Seltene Felder

Seltene Felder erhöhen eure Macht stark. Wenn ihr die Paragontafel zum ersten Mal aufruft, stellen diese Felder wichtige Ziele für euch dar, besonders, wenn ihr mit eurem Build bereits sehr spezifische Ziele habt. Seltene Felder verfügen auch über zusätzliche Eigenschaften, die freigeschaltet werden, sobald der Held ein Attribut auf eine bestimmte Stufe gebracht hat. Ihr müsst also sorgfältige Entscheidungen treffen, wenn ihr euch durch die Tafel arbeitet.

Legendäres Feld

Nach der ersten Paragontafel wird jede neue Tafel über ein einzelnes legendäres Feld verfügen, das sich in ihrer Mitte befindet. Legendäre Felder verleihen eurem Charakter eine neue legendäre Eigenschaft.

Glyphen und Sockel

Ein Sockel ist ein besonderes Feld, das eine Glyphe beinhalten kann. Glyphen sind Gegenstände, die in ganz Sanktuario gefunden werden können. Wenn sie in eine Paragontafel eingefügt werden, gewähren sie verschiedene Boni basierend auf der Anzahl der aktiven Felder in ihrem Umkreis.

Ihr könnt Glyphen auch aufwerten, indem ihr euch in besonders gefährliche Dungeons wagt. Dadurch erhöht sich der Umkreis ihres Effekts, wodurch sie mehr aktiven Feldern Macht entziehen oder verleihen können.

Torfelder und Auswahl von Tafeln

An jedem Rand der Paragontafel befindet sich ein Torfeld. Durch eure Fortschritte auf der Paragontafel werdet ihr irgendwann ein Torfeld erreichen, sodass ihr an eure Tafel eine weitere Paragontafel anfügen könnt. Alle Tafeln haben einzigartige Anordnungen von Feldern, neue magische und seltene Felder sowie ein legendäres Feld in der Mitte.

Die Paragontafel wird über diese Torfelder erweitert. Sobald ihr sie aus der Liste der Paragontafeln ausgewählt habt, könnt ihr sie platzieren und mit dem kürzlich freigeschalteten Torfeld verbinden. Wenn ihr wollt, könnt ihr diese neu platzierte Tafel auch drehen.

Visuelle Effekte

Bei den visuellen Effekten zeigt Blizzard die Verbesserungen bei den Effekten für Treffer in Diablo 4.

So hatten Fertigkeiten mit Wirkungsbereich (AOE) oder Nahkampffertigkeiten früher noch einen einzelnen Schadensbereich, die nur auf einen Frame abzielten. Jetzt wirkt er auf mehrere Frames, wie man anhand eines neuen Videos mit dem Barbaren zeigt:

Auch bei der Beleuchtung wurden gegenüber früheren Teilen Verbesserungen vorgenommen. So verwendet der Entwickler beispielsweise beleuchtete Grafikeffekte, die dann mit der Beleuchtung der Umgebung verschmelzen, was zu einer immersiveren Spielerfahrung führt.

Das sieht dann so aus:

In weiteren Videos zeigt euch das VFX-Team noch, wie Größe, Intensität und Dauer einer Fertigkeit dynamisch darstellt werden oder wie schön die Buffs auf den Waffen ausschauen.

Außerdem kehren die fertigkeitsabhängigen Tode mit Diablo 4 zurück. Damit erlaubt euch das System Gegner zu köpfen, zu zweiteilen, einzufrieren, zu zerschmettern, auszuweiden und zu verbrennen.

Noch mehr Details zu den in diesem Artikel behandelten Themen und mehr findet ihr im Blogeintrag auf blizzard.com.