Diablo 4: Leak deutet The Game Awards Präsentation samt Vorbestellung an

In einem neuen Leak wird die Präsentation von Diablo 4 während der The Game Awards Show offenbart.

Ein internes Dokument von Activision ist angeblich in Umlauf und zeigt nicht nur, dass Call of Duty: Warzone 2 am 16. November veröffentlicht werden soll, sondern auch Diablo 4 während der The Game Awards Show gezeigt wird.

Ebenso sollen alle Details zur Vorbestellung von Diablo 4 während der Präsentation veröffentlicht werden.