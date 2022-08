Diablo 4: Season Pass vorgestellt, bis zu vier Saisons pro Jahr

Aufgrund des Fan-Feedbacks und vor allem, weil Spieler die Saisons von Diablo II: Resurrected und Diablo III so gefeiert haben, wurde für Diablo 4 eine umfangreichere Unterstützung angekündigt.

Das Team ist sich mit den Fans einig, dass eine der spaßigsten Arten, Diablo zu spielen, die Seasons sind. Somit wurde verkündet, dass Diablo 4: Season 1 kurz nach dem Start gestartet wird.

Außerdem hat Blizzard ein engagiertes Team aufgebaut, um euch bis zu vier Saisons pro Jahr zu bieten, jede mit wichtigen neuen Features, Questlinien, Feinden, legendären Gegenständen und vieles mehr.

Game Director – Joe Shely – von Blizzard Entertainment gibt zusätzlich bekannt: „Die Jahreszeiten von Diablo 4 sind denen von Diablo III nachempfunden. Wenn eine neue Saison beginnt, werden alle Charaktere aus der vorherigen Saison in das Ewige Reich verschoben, wo ihr weiter spielen, aufsteigen und Beute sammeln könnt. Um in der neuen Saison zu spielen, erstellt ihr einen neuen Charakter und erlebt die neuen saisonalen Features und Inhalte, während ihr neben anderen Spielern aufsteigt.“ „Dadurch und durch die Deckelung der Paragonpunkte in Diablo 4 wird sichergestellt, dass euer Einsatz und euer Können – gemessen an Geschicklichkeit und theoretischem Wissen – bestimmen, wie mächtig euer Charakter wird. Ebenso können so auch Spieler teilnehmen, die die letzte Saison verpasst haben. Bei diesem Saisondesign müssen alle Quellen für die Charakterstärke aus dem Spiel stammen, d.h. ihr könnt in Diablo 4 nicht für Stärke bezahlen.“

Es gibt also keine kostenpflichtigen Items, die euch Leistungsvorteile im Spiel bringen. Joe Piepiora, der Associate Game Director von Diablo 4, gibt weiter bekannt, dass man in der hervorragenden Lage sei, die qualitativ hochwertigen, vierteljährlichen Veröffentlichungen zu liefern, die Diablo 4 verdient. Die neue Questreihe jeder Saison wird zudem mehr von der Welt von Sanktuario und dem Platz eures Charakters darin enthüllen.

Zusätzlich werden ständig neue legendäre und einzigartige Gegenstände, Paragon-Tafeln, Glyphen und mehr zum Spiel hinzugefügt, die das Meta ständig auffrischen und neue Build-Möglichkeiten erschaffen werden.

Mit jeder Saison wird das Team auch versuchen, das Balancing zu überprüfen und Bugs zu entfernen, die von Spielern gemeldet wurden. Weiter wird es Live-Ereignissen geben, die in jeder Saison plötzlich auftauchen werden.

Diablo-Fans dürfen sich auch auf die Rückkehr von „Season Journey“ (Saisonreise) freuen, wobei Spieler dazu gedrängt werden, Sanktuario neu zu erforschen und mit jedem abgeschlossenen Kapitel der Saisonreise zeitlich begrenzte Belohnungen zu erhalten. Der Abschluss ist gewohnt hart und der letzte Schritt erfordert, dass der Charakter eine extrem schwierige Begegnung mit einem besonders tödlichen Feind übersteht. Künftige Saisonreisen werden dazu immer mit einzigartigen kosmetischen Belohnungen entlohnt.

Wie in Diablo III auch, ist die Saisonreise in Diablo 4 für alle Spieler kostenlos. Das Abschließen von Zielen der Season Journey gewährt auch Fortschritte für den Season Pass, ein neues Feature mit einer Battle-Pass-ähnlichen Progression, die parallel zur Season Journey fortschreitet und es den Spielern ermöglicht, noch mehr Belohnungen zu verdienen, indem sie einfach spielen.

Der Season Pass enthält sowohl kostenlose Belohnungen (Kosmetika, Premium-Währung und Gameplay-Boosts) als auch kostenpflichtige Belohnungen (nur Kosmetika und Premium-Währung).

Kegan Clark, Leiter der Produktentwicklung von Diablo IV hat folgendes zum Season Pass zu verkünden: „Der Umfang von Diablo IV Seasons ist viel ehrgeiziger als das, was wir in der Vergangenheit bei Diablo III gemacht haben, mit einem großen Entwicklungsteam, das sich den Seasons nach der Veröffentlichung widmet.“ „Diablo IV wird in den kommenden Jahren von einer Armee von Entwicklern unterstützt werden. Bei all den aufregenden Plänen, die wir für die Jahreszeiten haben, wollen wir, dass jeder sie genießen kann, unabhängig davon, ob er etwas im Shop kauft. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, der Community endlich mehr über unser Live-Service-Modell mitzuteilen.“ Die Saisons werden völlig neues Gameplay, Quests, Herausforderungen, Meta-Änderungen und Verbesserungen der Lebensqualität bieten. Mit dem Season Pass wird das Engagement der Spieler belohnt, denn je mehr ihr während der Saison spielt, desto mehr Belohnungen werden freigeschaltet. Es wird eine einzige Reihe von Belohnungen geben, mit kostenlosen Rängen, die nur durch das Spielen des Spiels und das Aufleveln freigeschaltet werden, und Premium-Rängen, die keine Macht im Spiel oder Vorteile gegenüber anderen Spielern bieten.“ „Die kostenlosen Tiers des Passes bieten allen Spielern Gameplay-Boosts – Dinge, die das Aufleveln eines neuen saisonalen Charakters schneller und einfacher machen. Im Gegensatz dazu konzentrieren sich die Belohnungen der Premium-Stufe auf die Ästhetik und bieten einen großen Wert in Form von Kosmetika und Premium-Währung. Viele der Belohnungen verkörpern das Thema der Saison und helfen den Spielern, ihre Teilnahme an dieser Saison zu zeigen.“

Was könnt ihr also vom Season Pass in Diablo 4 erwarten? Dazu gibt Blizzard Entertainment bekannt, dass der Season Pass aus kostenlosen und Premium-Tiers besteht. Während des gesamten Passes können die Spieler eine Vielzahl von Belohnungen kostenlos verdienen, indem sie einfach spielen. Zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Saison können Spieler den Premium-Pass erwerben, um Premium-Belohnungen mit saisonalen Kosmetika und Premium-Währung zu erhalten.

Mit dem Season Pass bekommt ihr zusätzlich noch Premium-Währung. Diese könnt ihr für Kosmetika ausgeben, die im Shop angeboten werden. All diese Gegenstände haben keinen Einfluss auf das Spielgeschehen.

Doch es geht noch weiter, denn der Season Pass gewährt kostenlose Season Boosts. Boosts beschleunigen den Fortschritt der Spieler für die Dauer der Saison.

Ein Saison-Boost kann zum Beispiel die verdienten Erfahrungspunkte beschleunigen, um das Aufleveln mehrerer Charaktere innerhalb einer Saison zu beschleunigen. Da sie das Gameplay beeinflussen, sind Saison-Boosts kostenlose Belohnungen für alle Spieler. Das Team will dazu auch direkt klarstellen, dass Spieler Saison-Boosts nicht durch Käufe schneller freischalten können – es gibt keine Möglichkeit, mehr Boosts oder Boosts in einem schnelleren Tempo freizuschalten, indem sie Geld ausgeben. Spieler können zwar Tiers kaufen, aber auch hier können sie damit nicht schneller Saison-Boosts erhalten. Spieler können Saison-Boosts nicht einfach durch den Kauf von Tiers aufwerten, da sie auch Stufenmeilensteine erreichen müssen, um sie anzuwenden.

Alle anderen Tier-Belohnungen können durch den Kauf von Tiers sofort freigeschaltet werden. Es gibt keine Möglichkeit, Season Boosts durch den Kauf von Tiers abzukürzen. Jeder Spieler muss es sich verdienen. Die Season Journey beschleunigt den Fortschritt im Season Pass. Während jeder Spielstil durch den Season Pass vorankommen kann, können sich Min-Maxer auf die Ziele der Season Journey konzentrieren, um schneller voranzukommen.

In einer weiteren Meldung stellen wir euch (zu einem späteren Zeitpunkt) den Shop in Diablo 4 ausführlicher vor.