Diablo 4: Spezialisierung der Schurken Klasse und mehr enthüllt

Nach der Enthüllung des Schurken als nächste Klasse in Diablo 4 ging das Entwicklerteam von Blizzard Entertainment näher darauf ein, wie er sich von den anderen Klassen unterscheiden wird. In diesem Fall bekommt der Schurke Spezialisierungen, nämlich Shadow Realm, Exploit Weakness und Combo Points. Mit Shadow Realm wird der Spieler für eine Sekunde immun und zieht anvisierte Gegner für fünf Sekunden in das Schattenreich. Der Spieler ist während dieser Zeit unaufhaltsam und verursacht 50 Prozent mehr Schaden, während er sich im Schattenreich befindet.

Mit Exploit Weakness werden alle Treffer gegen ausgenutzte Gegner zu kritischen Treffern und verursachen 60 Prozent mehr Schaden. Feinde, die ausgenutzt werden können, haben ein Symbol über ihrem Kopf – ein Angriff zu diesem Zeitpunkt aktiviert die Fähigkeit. Bei Combo Points sammeln sich für Basisangriffe Punkte an, die zusätzliche Effekte für verschiedene Spenderfähigkeiten aktivieren (wie Schattenbogenschützen, die zusätzliche Projektile abfeuern).

Um diese Spezialisierungen zu verdienen, müssen Spieler Quests für Weltgruppen wie „Schwesternschaft des seelenlosen Auges“ und „Überreste des Ordens“ annehmen. Diese schalten die Spezialisierungen frei, die mit anderen Spielstilen wie Nah- und Fernkampf für verschiedene Vorteile gemischt werden können. Die Spezialisierung ist exklusiv für die Schurken Klasse, was dem Ziel der Entwickler entspricht, für jede Klasse etwas Einzigartiges zu haben. Natürlich können die Spieler auch das Aussehen des Schurken mit einer Vielzahl von Frisuren, Hautfarben, Tattoos und mehr anpassen.

Diablo 4 befindet sich für Xbox One, PS4 und PC in Entwicklung. Blizzard Entertainment kündigte außerdem Diablo 2: Resurrected an, ein Remake des Basisspiels und der Erweiterung Lord of Destruction für frühere und Current-Gen-Konsolen. Es erscheint im Lauf des Jahres und bietet eine verbesserte Grafik sowie Cross-Progression.