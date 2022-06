Diablo 4: Totenbeschwörer zeigt tödliche Disziplinen

Autor:, in / Diablo 4

Blut, Knochen und Schatten sind die drei Disziplinen des Totenbeschwörers in Diablo 4, die die Klasse in kurzen Clips zur Schau stellt.

Am Sonntag wurde mit dem Totenbeschwörer (engl. Necromancer) die fünfte spielbare Klasse in Diablo 4 enthüllt.

Über die Fähigkeiten des Totenbeschwörers haben wir zuletzt in diesem Artikel schon gesprochen. Nun zeigt die Klasse in einer Reihe von Clips, was sie mit ihren Disziplinen Blut, Knochen und Schatten anrichten kann.

Dazu gibt es einen schnittigen Clip, in denen Sensen und andere Waffen des Totenbeschwörers samt Rüstungssets zur Schau gestellt werden.