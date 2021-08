Diablo III: Ultimate Evil Edition: Xbox Version derzeit kostenlos

Derzeit gibt es Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition kostenlos auf der Xbox-Konsole im Microsoft Store. Immer mehr Leser von Xboxdynasty.de haben uns bestätigt, dass sie die Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition über die Konsole kostenlos herunterladen und spielen können.

Aktuell ist unklar, ob das Spiel möglicherweise Teil der Free Play Days ist oder es sich hierbei um einen möglichen Fehler handeln könnte. Über den Browser und in der Xbox App ist Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition nicht kostenlos ausfindig zu machen. Ihr müsst also direkt an die Konsole wechseln.