Diablo III: Acton-RPG hat weiterhin Millionen aktive Spieler

Matthew Cederquist, Executive Producer des Diablo‑Legacy‑Teams, erklärt in einem Interview, dass Diablo III weiterhin eine „massive“ Spielerschaft habe, die sich in den „Millionen“ bewege.
Selbst der Release von Diablo IV habe zwar Spieler abgezogen, aber nicht annähernd so stark, wie viele vermuten.
Cederquist beschreibt ein dynamisches Ökosystem, in dem Spieler regelmäßig zwischen den verschiedenen Diablo‑Titeln wechseln. Zu Beginn jeder neuen Ladder‑Season kehrten viele von Diablo 4 zu Diablo 3 zurück – oft nur für ein Wochenende oder eine Woche –, bevor sie wieder weiterspielen, wo sie zuvor waren.
Dasselbe gelte für Diablo II: Resurrected. Frühere Aussagen von Rod Fergusson, wonach D2R zeitweise mehr Spieler habe als D3, seien Momentaufnahmen und kein langfristiger Trend.
Der Vergleich mit World of Warcraft zeigt laut Cederquist, wie anders sich die Diablo‑Community verhält. Während WoW‑Spieler meist fest in einer Version bleiben, sei die Diablo‑Spielerschaft viel flexibler.
Tim Vasconcellos, Lead Designer im Legacy‑Team, führt das auf die Struktur der Spiele zurück: Diablo sei weniger von Rollenverteilung, Gruppenzwang oder langfristigen Verpflichtungen geprägt. Jede Klasse sei DPS, Fortschritt sei solo möglich, und der soziale Druck, gemeinsam spielen zu müssen, existiere kaum.
Gerade in einer Zeit, in der viele Spieler älter geworden sind und mehr Verantwortung tragen, passe dieses flexible Modell gut. Vasconcellos beschreibt sich selbst als „Diablo‑Dad“ – und sieht genau darin einen Grund, warum die Serie weiterhin so gut funktioniert.
hab ich auch schon überlegt ob ich dem spiel nochmal eine chance gebe. Bin damals nicht reingekommen. Aber die frage ist ob ich es jetzt nach diablo 4 nochmal spielen kann.
Gib D3 nochmal eine Chance. Was ich daran besser finde als an D4 ist das es einfach unkompliziert ist. Du kannst immer einfach ein paar Mobs kloppen ob Solo oder im Coop und musst nicht stundenlang überlegen wie du deinen Char skillst um zu überleben. Probier es einfach mal.😉
Edit:
@lordmaternus bringt es weiter unten genau auf den Punkt!
Danke für den Tipp. Hab soviel Zeit an der skiklung alleine bei d4 verbracht das ist unglaublich. Ja Brauch einfach nur ein klopper spielmzum abschalten. Und nebenher noch maximal möglich viele Achievements mitnehmen
Bin da eher nicht der Typ für, nach der Story war doch eher die Luft raus bei Diablo 4 und ich kann mir kaum vorstellen, dass es mir bei den anderen Teilen anders ergehen würde.
Sind einfach gute Spiele 🙂
hab mit allen Teilen außer Diablo I sehr, sehr viel Zeit verbracht und ich bereue nichts 😀
Diablo 3 ist auch ein geiles Game 😊
Für mich sogar das beste Diablo
Nostalgisch ist Diablo 2 für mich noch einen Tick besser, aber D3 hat halt die besseren Welten und ist deutlich zugänglicher, würde ich heute auch bevorzugen.
Zur Wahrheit gehört auch, das die meisten Genre Vertreter nicht an Diablo herankommen, wie zb damals das gute Torchlight 2, Path of Exile noch am ehesten.
Diablo ist Diablo.
Auch Diablo II Ressurected läuft noch mega und DIV sowieso.
Vom (vielgescholtenen) Diablo Immortal ganz zu schweigen…
Im Gegensatz zu Diablo 4 kann man dort auch gegen Diablo kämpfen. Ist schon eine feine Sache.
Diablo kommt bestimmt noch, wenn das Spiel mal fertig ist. So nach der vierten oder fünften 40€-Erweiterung.
Ich hoffe du hast recht und es bleibt nur bei 4-5 add ons. Das heutige Blizzard will bestimmt die arme Diablo Kuh noch mehr melken.
Diablo 3 ist der einzige Teil, den ich durchgespielt habe. Im Grunde nur, weil er so simpel ist. Keine Skilltrees, keine Stat Points, die man verteilt. Einfach nur draufhauen und weiter. Manchmal muss das einfach sein.
Diablo 3 weiß gar nicht wie oft ich mit mein Hexendoktor das Spiel auf den Qual Stufen durch habe habe die Bosse teilweise nicht mal mehr gesehen so schnell waren die weg 😂😂😂 geiles Spiel
Hätten den Warlock ruhig auch für D3 bringen können :/
Diablo 3 habe ich auch gerne und viel gezockt. Teil 4 bis jetzt noch nicht ausprobiert.