Diablo III: Acton-RPG hat weiterhin Millionen aktive Spieler

Image: Blizzard Entertainment

Trotz Diablo II: Resurrected und Diablo IV bleibt Diablo III laut Blizzard erstaunlich stark und wird von Millionen gespielt.

Matthew Cederquist, Executive Producer des Diablo‑Legacy‑Teams, erklärt in einem Interview, dass Diablo III weiterhin eine „massive“ Spielerschaft habe, die sich in den „Millionen“ bewege.

Selbst der Release von Diablo IV habe zwar Spieler abgezogen, aber nicht annähernd so stark, wie viele vermuten.

Cederquist beschreibt ein dynamisches Ökosystem, in dem Spieler regelmäßig zwischen den verschiedenen Diablo‑Titeln wechseln. Zu Beginn jeder neuen Ladder‑Season kehrten viele von Diablo 4 zu Diablo 3 zurück – oft nur für ein Wochenende oder eine Woche –, bevor sie wieder weiterspielen, wo sie zuvor waren.

Dasselbe gelte für Diablo II: Resurrected. Frühere Aussagen von Rod Fergusson, wonach D2R zeitweise mehr Spieler habe als D3, seien Momentaufnahmen und kein langfristiger Trend.

Der Vergleich mit World of Warcraft zeigt laut Cederquist, wie anders sich die Diablo‑Community verhält. Während WoW‑Spieler meist fest in einer Version bleiben, sei die Diablo‑Spielerschaft viel flexibler.

Tim Vasconcellos, Lead Designer im Legacy‑Team, führt das auf die Struktur der Spiele zurück: Diablo sei weniger von Rollenverteilung, Gruppenzwang oder langfristigen Verpflichtungen geprägt. Jede Klasse sei DPS, Fortschritt sei solo möglich, und der soziale Druck, gemeinsam spielen zu müssen, existiere kaum.

Gerade in einer Zeit, in der viele Spieler älter geworden sind und mehr Verantwortung tragen, passe dieses flexible Modell gut. Vasconcellos beschreibt sich selbst als „Diablo‑Dad“ – und sieht genau darin einen Grund, warum die Serie weiterhin so gut funktioniert.

  1. DanSanAliaMi 86105 XP Untouchable Star 3 | 23.02.2026 - 16:02 Uhr

    hab ich auch schon überlegt ob ich dem spiel nochmal eine chance gebe. Bin damals nicht reingekommen. Aber die frage ist ob ich es jetzt nach diablo 4 nochmal spielen kann.

    • Mr Poppell 107600 XP Master User | 23.02.2026 - 20:40 Uhr
      Antwort auf DanSanAliaMi

      Gib D3 nochmal eine Chance. Was ich daran besser finde als an D4 ist das es einfach unkompliziert ist. Du kannst immer einfach ein paar Mobs kloppen ob Solo oder im Coop und musst nicht stundenlang überlegen wie du deinen Char skillst um zu überleben. Probier es einfach mal.😉

      Edit:
      @lordmaternus bringt es weiter unten genau auf den Punkt!

      • DanSanAliaMi 86105 XP Untouchable Star 3 | 23.02.2026 - 22:00 Uhr
        Antwort auf Mr Poppell

        Danke für den Tipp. Hab soviel Zeit an der skiklung alleine bei d4 verbracht das ist unglaublich. Ja Brauch einfach nur ein klopper spielmzum abschalten. Und nebenher noch maximal möglich viele Achievements mitnehmen

  2. Katanameister 337060 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 23.02.2026 - 16:09 Uhr

    Bin da eher nicht der Typ für, nach der Story war doch eher die Luft raus bei Diablo 4 und ich kann mir kaum vorstellen, dass es mir bei den anderen Teilen anders ergehen würde.

  3. Thagor90 15400 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 23.02.2026 - 16:14 Uhr

    Sind einfach gute Spiele 🙂

    hab mit allen Teilen außer Diablo I sehr, sehr viel Zeit verbracht und ich bereue nichts 😀

      • Nibelungen86 331905 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 23.02.2026 - 18:32 Uhr
        Antwort auf SchwabenOnkel

        Nostalgisch ist Diablo 2 für mich noch einen Tick besser, aber D3 hat halt die besseren Welten und ist deutlich zugänglicher, würde ich heute auch bevorzugen.

        Zur Wahrheit gehört auch, das die meisten Genre Vertreter nicht an Diablo herankommen, wie zb damals das gute Torchlight 2, Path of Exile noch am ehesten.

  5. The Hills have Shice 230845 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 23.02.2026 - 16:32 Uhr

    Diablo ist Diablo.
    Auch Diablo II Ressurected läuft noch mega und DIV sowieso.
    Vom (vielgescholtenen) Diablo Immortal ganz zu schweigen…

  6. Thamixis 6140 XP Beginner Level 3 | 23.02.2026 - 18:18 Uhr

    Im Gegensatz zu Diablo 4 kann man dort auch gegen Diablo kämpfen. Ist schon eine feine Sache.

    • Lord Maternus 366545 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 23.02.2026 - 18:49 Uhr
      Antwort auf Thamixis

      Diablo kommt bestimmt noch, wenn das Spiel mal fertig ist. So nach der vierten oder fünften 40€-Erweiterung.

      • Thamixis 6140 XP Beginner Level 3 | 23.02.2026 - 22:00 Uhr
        Antwort auf Lord Maternus

        Ich hoffe du hast recht und es bleibt nur bei 4-5 add ons. Das heutige Blizzard will bestimmt die arme Diablo Kuh noch mehr melken.

  7. Lord Maternus 366545 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 23.02.2026 - 18:51 Uhr

    Diablo 3 ist der einzige Teil, den ich durchgespielt habe. Im Grunde nur, weil er so simpel ist. Keine Skilltrees, keine Stat Points, die man verteilt. Einfach nur draufhauen und weiter. Manchmal muss das einfach sein.

  8. Ralle89 91340 XP Posting Machine Level 1 | 23.02.2026 - 21:15 Uhr

    Diablo 3 weiß gar nicht wie oft ich mit mein Hexendoktor das Spiel auf den Qual Stufen durch habe habe die Bosse teilweise nicht mal mehr gesehen so schnell waren die weg 😂😂😂 geiles Spiel

  10. Lord Hektor 356510 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 23.02.2026 - 23:38 Uhr

    Diablo 3 habe ich auch gerne und viel gezockt. Teil 4 bis jetzt noch nicht ausprobiert.

