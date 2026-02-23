Diablo III: Acton-RPG hat weiterhin Millionen aktive Spieler

Trotz Diablo II: Resurrected und Diablo IV bleibt Diablo III laut Blizzard erstaunlich stark und wird von Millionen gespielt.

Matthew Cederquist, Executive Producer des Diablo‑Legacy‑Teams, erklärt in einem Interview, dass Diablo III weiterhin eine „massive“ Spielerschaft habe, die sich in den „Millionen“ bewege.

Selbst der Release von Diablo IV habe zwar Spieler abgezogen, aber nicht annähernd so stark, wie viele vermuten.

Cederquist beschreibt ein dynamisches Ökosystem, in dem Spieler regelmäßig zwischen den verschiedenen Diablo‑Titeln wechseln. Zu Beginn jeder neuen Ladder‑Season kehrten viele von Diablo 4 zu Diablo 3 zurück – oft nur für ein Wochenende oder eine Woche –, bevor sie wieder weiterspielen, wo sie zuvor waren.

Dasselbe gelte für Diablo II: Resurrected. Frühere Aussagen von Rod Fergusson, wonach D2R zeitweise mehr Spieler habe als D3, seien Momentaufnahmen und kein langfristiger Trend.

Der Vergleich mit World of Warcraft zeigt laut Cederquist, wie anders sich die Diablo‑Community verhält. Während WoW‑Spieler meist fest in einer Version bleiben, sei die Diablo‑Spielerschaft viel flexibler.

Tim Vasconcellos, Lead Designer im Legacy‑Team, führt das auf die Struktur der Spiele zurück: Diablo sei weniger von Rollenverteilung, Gruppenzwang oder langfristigen Verpflichtungen geprägt. Jede Klasse sei DPS, Fortschritt sei solo möglich, und der soziale Druck, gemeinsam spielen zu müssen, existiere kaum.

Gerade in einer Zeit, in der viele Spieler älter geworden sind und mehr Verantwortung tragen, passe dieses flexible Modell gut. Vasconcellos beschreibt sich selbst als „Diablo‑Dad“ – und sieht genau darin einen Grund, warum die Serie weiterhin so gut funktioniert.