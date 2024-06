Diablo Immortal: Erste Kollaboration mit World of Warcraft

Frostgram kommt zu Diablo Immortal in der ersten Zusammenarbeit mit World of Warcraft.

Vom 4. Juli an um 3:00 Uhr bis zum 26. Juli um 3:00 Uhr 8Serverzeit9 können Spieler die neue „Diablo Immortal x World of Warcraft“-Kollaboration erleben.

Im Rahmen des Events Schatten des Frostthrons wurden in Sanktuario bedrohliche Portale der Eiskronenzitadelle gesichtet. Es gilt, diese Portale aufzuspüren, der bitteren Kälte zu trotzen und die Eindringlinge zu töten, die darin warten. Wer sich während dieses Events in Diablo Immortal einloggt, erhält den Avatar-Rahmen: Frostleid. Der Abschluss des Events belohnt mit der kosmetischen Waffe: Frostgram. Bis zum 26. Juli gibt es bei jedem Echtgeld-Kauf in Diablo Immortal das von World of Warcraft inspirierte Portal: Eiskronenpfad dazu.

Weitere Details stehen in dem offiziellen Diablo-Blog.