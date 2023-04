Diablo IV: Alle Details zum Server Slam-Wochenende

Autor:, in / Diablo IV

An alle Helden von Sanktuario! In Vorbereitung auf die Veröffentlichung von Diablo IV am 6. Juni 2023 wird Blizzard Entertainment beim Server Slam-Wochenende die Tore der Hölle ein weiteres Mal für alle zum Spielen öffnen, damit die Verantwortlichen die Server-Infrastruktur testen können.

Vom 12. Mai um 21:00 Uhr bis zum 14. Mai um 21:00 Uhr MESZ können alle Spieler auf Windows-PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 (zusammen mit Couch-Co-op für Konsolen sowie Cross-Play und plattformübergreifendem Fortschritt für alle Plattformen) Sanktuario gegen die Armeen der Brennenden Höllen verteidigen, während die Entwickler die Stabilität der Server auf die Probe stellen.

Die Version von Diablo IV, die während des Server Slams verfügbar sein wird, ähnelt der Version der offenen Beta, enthält aber alle Fehlerbehebungen und Updates, die im Rückblick auf die offene Beta beschrieben sind. Außerdem winken einige neue Belohnungen, die während der Teilnahme verdient werden können!

Alle wichtigen Details zum Server-Slam-Wochenende:

Starte: 12. Mai um 21:00 Uhr MESZ

Ende: 14. Mai um 21:00 Uhr MESZ

Die Charakterfortschritte aus den Beta-Wochenenden werden nicht auf dieses Wochenende übertragen. Die perfekte Gelegenheit, um neue Klassen oder Builds auszuprobieren!

Die gesamte Zone der Zersplitterten Gipfel kann beim Durchspielen des Prologs und Akt I erkundet werden.

Die Höchststufe für Charaktere an diesem Wochenende ist Stufe 20.

In der Stadt Kyovashad können Spieler Ausrüstung reparieren und kaufen, Heiltränke aufwerten und auf die Beutetruhe zugreifen.

Außerdem warten jede Menge Quests, um Sanktuarios ereignisreiche Geschichte zu erleben, Weltereignisse voller Herausforderungen und Dungeons mit legendärer Beute.

Wer sein Können wirklich auf die Probe stellen will, kann sich dem Weltboss Ashava stellen, der größten Herausforderung an diesem Wochenende!

Es winken Belohnungen wie der Spielertitel Erster Erschlagener (für das Erreichen von Kyovashad mit einem Charakter), der Spielertitel Früher Erkunder (für das Erreichen von Stufe 20 mit einem Charakter), der kosmetische Gegenstand Beta-Wolfsbündel (für das Erreichen von Stufe 20 mit einem Charakter) und als neue Belohnung die Reittiertrophäe Ashavas Schrei (für den Sieg über Ashava mit einem Charakter auf Stufe 20).

Der Server Slam unterstützt Couch-Co-op für Konsolen sowie Cross-Play und plattformübergreifende Fortschritte für alle Plattformen.

Falls ihr das Entwickler-Update verpasst haben solltet, gibt es hier noch einmal die Aufzeichnung dazu: